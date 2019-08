Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 23 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 riprende con una nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della prima puntata dell’ultima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova in Puglia. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel pugliese?

Manson - Sangue del mio sangue, ore 21:05 Crime investigation

Nel 1969, la setta di Manson compiva il massacro di Cielo Drive. 50 anni dopo Jason, nipote di Manson, si mette sulle tracce del nonno per fare i conti col passato.

L’alfabeto di Peter Greenaway, ore 21:15 Sky Arte

Un ritratto intimo che scava in quella che è' una delle menti più multiformi e interessanti del cinema e dell'arte contemporanea: il regista e filmmaker Peter Greenaway.

Macchine da Oscar, ore 21:00 Blaze

Robert “Videobob” Moseley ci porta a bordo dei bolidi che hanno segnato alcuni importanti film. Creare un veicolo in stile Jurassic Park è la nuova missione di Videobob e del suo team.

Comedy Central presenta Antonio Ornano, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro San Babila lo spettacolo di Antonio Ornano è un incalzante monologo, senza orpelli scenografici e senza travestimenti. Una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, i dottori di Malattie Imbarazzanti cercano di capire come l'obesità influenzi la vita sessuale delle persone e contribuisca a uccidere la passione.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota: i grandi disastri” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

La scienza oscura, ore 21:05 Discovery Science

John Noble indaga su strane questioni scientifichee. Nel 1885 Louis Pasteur sostenne di aver trovato il vaccino contro la rabbia. Per dimostrarlo dovette mentire, mettendo a rischio la vita di un bambino di 9 anni.

La guerra civile americana a colori, ore 21:00 History HD

Dopo tre anni dalla fine della guerra, il Capitano Robert Smalls torna a Beaufort, nella Carolina del Sud. L'ex schiavo diventa parlamentare in rappresentanza del suo Stato.

California selvaggia, ore 21:00 National Geographic Wild

Lontre e leoni marini, puma, coyote, sono solo alcune delle creature affascinanti che popolano la misteriosa Big Sur, regione della costa centrale della California che offre un panorama meraviglioso.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Oggi lo staff gareggia per conquistare il titolo di “miglior impiegato del mese”. Intanto, Herbert deve occuparsi di un bagaglio smarrito. Riuscirà a recuperarlo?

Serie TV in onda stasera

1992, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo “1992”, la serie tv targata Sky ambientata nell’anno in cui, in seguito all’arresto di Mario Chiesa, si diede il via a Tangentopoli. Seguiamo le vicende di sei personaggi che si intrecciano tra loro e che vengono in contatto con i personaggi dell’Italia di quel periodo. Nel cast, Stefano Accorsi, Miriam Leone, Tea Falco e Alessandro Roja.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale, ore 21.00 Fox

Dalle 21.00, su Fox, rivediamo tutti gli episodi di “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo invece “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Delitti in paradiso, ore 21:05 Fox crime

Su Fox Crime, ritorna “Delitti in paradiso”, con gli episodi della settima stagione. La serie segue le vicende degli ispettori di polizia in servizio a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico ex colonia francese e dipendenza britannica d'oltremare. Nella settima serie, il protagonista è Jack Mooney, arrivato sull'isola insieme alla figlia Siobhan.

Law & Order - Unità speciale, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Orange is the new black - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la settima e ultima stagione di “Orange is the new black”, la serie con protagonista Piper Chapman, condannata a scontare quindici mesi di detenzione al Litchfield, un carcere femminile federale gestito dal Dipartimento Federale di Correzione, per un fatto avvenuto dieci anni prima. Piper aveva trasportato una valigia piena di soldi di provenienza illecita per conto di Alex Vause, un trafficante internazionale di droga un tempo suo amante.

The cool kids, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox Animation

Alle ore 21:05 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21:00 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

I Jetsons e il wrestling: viaggio nel tempo, ore 21:00 Boomerang

Big Show è rimasto congelato per 100 anni. La missione George Jetson è quella di far rivivere il wrestling ad Orbit City dopo il suo scongelamento.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

