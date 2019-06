4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri in Puglia

Manca davvero poco alla nuova edizione di Bruno Barbieri 4 Hotel , che inizierà giovedì 6 giugno , alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . In attesa di vedere Bruno Barbieri decretare i migliori albergatori d’Italia, scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata, che si svolgerà nell’ospitale, calda e autentica Puglia .

Bruno Barbieri partirà per la Puglia, alla scoperta dei migliori hotel della regione, diventata ormai una delle mete turistiche più ambite e gettonate. Non solo gli italiani, ma soprattutto gli stranieri amano questa affascinante regione, e l’accoglienza si è dovuta adeguare a standard qualitativi sempre più alti ed esigenti. Nella prima puntata di questa seconda stagione del programma, il nostro raffinato chef andrà alla scoperta di masserie e trulli, attraverso un inebriante viaggio nel “tacco dello stivale”.

Scopri quali sono i 4 Hotel che si sfideranno!

Il primo è il Trulli Holiday, ad Alberobello, luogo che rappresenta un pezzo di storia della citta. Il proprietario è Pasquale, albergatore che ha deciso di rendere moderni e funzionali i trulli di pietra calcarea, rimodernandoli e donando loro nuova vita. L’uomo ama alla follia il suo lavoro e ciò che è stato in grado di costruire, e per questo ha deciso di vivere in uno dei trulli dell’albergo. Pasquale si definisce una persona umile, chiacchierona e, soprattutto, un pugliese doc.

La seconda sfidante è Caroline, la proprietaria di Masseria Alchimia, una piccola Boutique House nei pressi di Fasano. La filosofia della struttura è quella di creare un’alchimia tra il rigore svizzero e lo charme pugliese, in modo da rispecchiare l’unione tra le due culture, ricercando costantemente la qualità. Inoltre, l’attenzione per l’ambiente di Caroline è molto alta. Si definisce una donna testarda, molto energica, forte e determinata, che ha svolto diverse attività lavorative. Prima di aprire la sua attività, infatti, era una fotografa di guerra e qualche anno fa ha scritto una guida turistica in tedesco, che si chiama “La mia Puglia”.

Faremo anche la conoscenza di Tonia, la proprietaria del B&B Dei Serafini, a Polignano a Mare. Originariamente si trattava semplicemente di un B&B, che si è poi ampliato sempre di più, grazie all’acquisto delle diverse case degli abitanti della zona, diventando un alloggio diffuso. La filosofia della struttura richiama l’amore per il cibo, la stagionalità e la territorialità. Tonia si definisce una vera problem solver, decisa e determinata, che non si arrende dinanzi a nessuna difficoltà.

Infine, troveremo Silvana, proprietaria di Masseria le Torri, un’elegante masseria che si trova sempre a Polignano a Mare, dallo stile shabby chic. La struttura apparteneva alla famiglia del marito di Silvana, e lei ha deciso di apportare delle modifiche, facendola sua. Si definisce una persona tranquilla, ma attenzione: non provate a pestarle i piedi o ad attaccare ciò a cui tiene, perché potrebbe perdere la pazienza!

