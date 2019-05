4 Hotel: la nuova stagione in arrivo su Sky

L’ultima volta, nella scorsa stagione eravamo rimasti sulla Riviera romagnola in compagnia di Silvia Giometti, ancora incredula ed emozionata per la vittoria del suo Il Relais San Giovanni nel corso dell’ultima puntata che l’ha vista trionfare e chiudere la sfida tra gli albergatori d’Italia più seguita del piccolo schermo.

La gara si riapre ufficialmente il 6 giugno 2019 e si susseguirà per otto giovedì alle ore 21.15. Bruno Barbieri, smessi i panni di giudice della edizione di MasterChef Italia, li rivestirà in qualità di massimo esperto di hôtellerie e cliente sofisticato ed esigente per 4 Hotel.

Come sappiamo, nel programma prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia e il padrone di casa, viaggiatore e cittadino del mondo, Bruno Barbieri ci accompagna alla scoperta di alcuni dei posti più belli del nostro Paese, da nord a sud, passando dal centro e arrivando fino alle isole. Vincerà chi tra gli hotel e i concorrenti dimostreranno di essere all’altezza, e superare le aspettative. I “rivali” e colleghi si ritroveranno a trascorrere un giorno e una notte nei reciproci alberghi, e una volta fatto il check- in, lo chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno a vicenda. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Bruno Barbieri, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Non resta che sintonizzarsi su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 6 giugno. E che il sipario si apra.