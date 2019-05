4 Hotel: 10 curiosità su Bruno Barbieri

Torna, per il secondo anno consecutivo, Bruno Barbieri 4 Hotel , con otto entusiasmanti puntate. La sfida tra i migliori albergatori d’Italia ti aspetta a partire dal 6 giugno su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Come nella scorsa edizione , al timone del programma ci sarà Bruno Barbieri, il nostro amato chef, che già conosciamo dalla sua esperienza a MasterChef : ha preso parte a 8 edizioni della versione classica, a 3 di quella Junior, a due di quella Celebrity e all'unica All Stars. Siamo sicuri, però, di sapere tutto su di lui? Scopriamo insieme qualche curiosità !

Bruno Barbieri sarà la nostra guida alla scoperta dei migliori hotel d’Italia e siamo sicuri che saprà, come lo scorso anno, divertirci e regalarci momenti di svago. Siamo però sicuri di sapere tutto si di lui? Barbieri è piuttosto riservato sulla sua vita privata, ma possiamo scoprire insieme qualche curiosità.

1) È nato sotto il segno del Capricorno, il 12 gennaio 1962, a Medicina, in provincia di Bologna.

2) Si è diplomato all’Istituto Alberghiero di Bologna e, appena dopo aver terminato gli studi, riceve l’opportunità di lavorare come cuoco sulle navi da crociera. Inizia, così, a girare il mondo.

3) Il nostro chef è alto 171 cm.

4) Per Bruno Barbieri la scelta dell’hotel deve tenere conto dei seguenti criteri: location, rapporto qualità/prezzo, ristorante e camera. Sono così importanti che ha deciso di sceglierli come parametri di servizio anche per l’entusiasmante gara di 4 hotel.

5) Qual è l’hotel più bello in cui ha soggiornato? Barbieri non ha dubbi: si trova a Beirut, ed è l’Hotel Albergo, un posto di grande charme.

6) Bruno Barbieri ama viaggiare ed è sempre pronto a partire: non vuole perdere nemmeno un minuto della sua vita. Ama, infatti, conoscere persone e culture nuove.

7) Da giovane, il nostro chef era un “campioncino” in erba del calcio, e arrivò perfino a giocare nel Bologna. Era piuttosto maniacale, difatti cambiava i tacchetti in base al tempo.

8) Ha ottenuto la bellezza di 7 stelle Michelin. Per lui rappresentano tutto, sono lo stimolo per lavorare e per ideare grandi progetti. È come se fosse l’Oscar della cucina!

9) Per lui la pasta è il biglietto da visita dell’Italia e il piatto più buono al mondo. Per questo motivo gli piace molto creare ricette che la utilizzino, essendo l’ingrediente migliore di tutti, a detta sua.

10) Pensa alle sue ricette di notte e quando piove, perché l’acqua lo stimola a creare: è molto più ingegnoso in queste condizioni climatiche.

Siamo sicuri che Bruno Barbieri saprà giudicare con precisione e serietà gli hotel in cui soggiornerà e che, il risultato finale, sarà degno di una sfida di alto livello. Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova stagione e vedere che cosa accadrà! Le premesse sono davvero di alto livello.

L’appuntamento con 4 Hotel vi aspetta a partire dal 6 giugno alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.