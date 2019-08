Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 23 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Nessuno come noi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

“Nessuno come noi” è un film di Volfango De Biasi con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli, Sabrina Martina, Christiane Filangieri, Davide Campagna, Elisa Di Eusanio. Betty è un'insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario. Quando i due s'incontrano scoppia una passione travolgente. Tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, il film è una commedia romantica che mostra quanto siamo tutti ugualmente fragili di fronte ai sentimenti.

Operazione Spy sitter, ore 21 su Sky Cinema Family

Diretto da Brian Levant con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez, Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob. Un film molto godibile per famiglie per una serata di totale relax.

Perché te lo dice mamma, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2007 per la regia di Michael Lehmann, con Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Tom Everett Scott e Lauren Graham. Daphne ha tre figlie: la psicologa Maggie, la sexy e irriverente Mae e la piccola Milly, insicura e dolce. Onde evitare che quest’ultima commetta i suoi stessi errori, Daphne decide di scegliere per lei l’uomo perfetto, e per farlo mette un annuncio su internet. Quando Milly lo scopre, però, non la prende molto bene. Humor e risate per tutta la famiglia.

Matrimonio al sud, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia italiana del 2005, diretta da Paolo Costella, con Massimo Boldi, Gabriele Cirilli, Ugo Conti, Peppe Barra e Paolo Conticini. Lorenzo Colombo è un “cumenda” milanese proprietario di una ditta di salumi che odia i “terroni”. Pasquale Caprioli abita nel paesino campano San Valentino a Mare, fa il pizzaiolo e pensa che al nord siano tutti “polentoni”. Peccato che i rispettivi figli, il milanese Teo e la campana Sofia, si incontrino in un’università di Trento e decidano di sposarsi. E poiché il matrimonio più meridionale dei matrimoni meridionali verrà ovviamente celebrato al sud, i Colombo si trasferiscono in “terronia” e iniziano una schermaglia con i Caprioli che proseguirà per tutta la durata dei preparativi.

Nonno scatenato, ore 20:55 su Premium Cinema +24

Film commedia del 2016 per la regia di Dan Mazer, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough e Zoey Deutch. Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare socio dello studio legale del suocero. Quando il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo per le vacanze a Daytona mettendo a rischio l’intero matrimonio. Tra feste, risse e caos, Dick vuole godersi il viaggio al meglio e nel farlo coinvolgerà un nipote bacchettone e precisino.

Immaturi, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2011 per la regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri e Giovanna Ralli. Un intoppo burocratico porta all’annullamento di un esame di maturità di 20 anni prima. E così sei uomini e donne quasi quarantenni devono riprendere in mano i libri di scuola e sostenere, ahimè di nuovo, la prova finale. Una situazione al limite del paradossale che riunirà amici di vecchia data.

Film thriller da vedere stasera in TV

I segreti di Wind River, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2017 per la regia di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River. L’uomo si ritroverà presto a collaborare con una giovane agente dell’FBI per scoprire l’identità del killer di una ragazza amerinda. Un thriller che vi sarà restare attaccati allo schermo del televisore, premiato al Festival di Cannes.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di ferro, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film del 1998 per la regia di Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne. I moschettieri sono ormai anziani “padri di famiglia”: D’Artagnan serve fedelmente il Re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione e Athos guarda crescere il figlio. Nelle segrete, intanto, c’è un prigioniero misterioso incarcerato da un Re che tiranneggia sulla sua gente. Ma la rivolta è prossima.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Punisher, ore 21 su Sky Cinema Action

Dal fumetto Marvel, la genesi del mitico “The Punisher” con Thomas Janenei panni del protagonista e John Travolta nel ruolo del cattivo. Dopo l'assassinio di moglie e figlio, un agente dell'FBI decide di fare giustizia da sé, diventando un killer in difesa dei più deboli. Regia di Jonathan Hensleigh, con Roy Scheider, Will Patton, John Travolta, Samantha Mathis e Thomas Jane.

L’uomo della Luna, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano del 1991 per la regia di Robert Mulligan, con Sam Waterston, Tess Harper, Reeese Witherspoon. Louisiana, estate del ’57: Dani ha 14 anni e uno spirito ribelle, ma la sua vita rurale le va stretta. Qualcosa comincia a cambiare quando nella fattoria vicina si trasferisce il 17enne Court Foster: i due adolescenti stringono una tenera amicizia e Dani capisce di essersi innamorata. Poi un giorno sua sorella maggiore rientra a casa, e attira l’attenzione di Court…

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Jurassic World - Il regno distrutto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Una sola verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2008 per la regia di Rod Lurie, con Kate Beckinsale, David Schwimmer, Matt Dillon e Vera Farmiga. La giornalista Rachel Armstring ha tra le mani uno scoop esplosivo: uno scandalo in cui è coinvolto il governo, insieme alla CIA, in cui un agente sotto copertura viene svelato. La pubblicazione dell’articolo getta Washington nel caos, e invia un funzionario dalla giornalista per scoprire quali sono le sue fonti. Lei si rifiuta di darle: ha inizio una storia che la porterà dritta dietro le sbarre.

Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, ore 21 su Premium Cinema Energy

Film britannico del 1989 per la regia di Peter Greenaway, con Richard Bohringer, Helen Mirren, Michael Gambon, Alan Howard, Tim Roth e Ciaràn Hinds. In un elegante ristorante gestito dal cuoco francese Richard va regolarmente a mangiare il feroce bandito Albert, con i suoi scagnozzi e la moglie Goergina. Quest’ultima si innamora di un solitario avventure e divengono amanti. Ha inizio una serie di vendette che non risparmierà nessuno.

Film horror da vedere stasera in TV

Intervista col vampiro, ore 21:05 su Premium Cinema

Regia di Neil Jordan, film del 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater, Stephen Rea. San Francisco. In una stanza d'albergo un giovane giornalista ascolta la storia di Louis: ricco proprietario terriero tormentato dalla perdita della moglie e della figlia, dopo esser stato morso da un vampiro, riemerge dalle acque del Mississippi. Siamo nel 1791. Sulle rive del fiume, abbandonato da qualche parte fra la vita e la morte, il narratore della vicenda ammira lo splendore dell'alba per l'ultima volta. Lestat, questo il nome dell'assalitore, ben presto diviene suo maestro e compagno di caccia. Capolavoro del cinema vampiresco con un cast stellare e una storia malinconica e poetica.

You’re next, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film del 2013 per la regia di Adam Wingard, con Sharni Vinson, Nicholas Tucci, Wendy Glenn, Aj Bowen, Joe Swanberg, Amy Aeimetz, Rob Moran, Barbara Crampton e L.C. Holt. Crispian ha la cattiva idea di portare la nuova fidanzata, Erin, al ricevimento per l’anniversario di nozze dei genitori. Nel corso della sera riemergono scomode diatribe tra fratelli e, all’improvviso, mentre l’atmosfera di casa si fa ingestibile, una freccia rompe la finestra e una banda di assassini mascherati da animali fa irruzione in casa, dando il via a una tremenda carneficina.

Film sentimentale da vedere stasera in TV

Due destini, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Film del 2014 per la regia di Lisa Azuelos, con Sophie Marceau, François Cluzet, Teresa Mahoney, Emily Butterfield, Simon DeSilva e Stuart Matthews. Pierre è sposato da quindici anni ed è un padre di famiglia. Ancora innamorato della moglie e soddisfatto dalla vita di famiglia, è un uomo felice. Una sera, Pierre incontra Elsa e i due parlano, ridono e si divertono. Quindici giorni dopo si rincontrano per caso, rimanendo però fedeli alle loro vite. Eppure, la fantasia è destinata a correre più veloce della realtà.

