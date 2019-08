Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 14 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Marc Ribas 4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua, su Sky Uno, “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Manson - Sangue del mio sangue, ore 21:05 Crime investigation

Nel 1969, la setta di Manson compiva il massacro di Cielo Drive. 50 anni dopo Jason, nipote di Manson, si mette sulle tracce del nonno per fare i conti col passato.

Ex-Otago - Siamo come Genova, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD il documentario realizzato dagli Ex-Otago sulla loro storia e su Genova. Il racconto della band che crede ancora nella forza della musica e della scrittura.

Sniper: il torneo dei cecchini, ore 21:00 Blaze

Alle 21:00 su Blaze va in onda “Sniper: il torneo dei cecchini”, una competizione avvincente tra i migliori cecchini del mondo, che si cimentano in reali situazioni di combattimento.

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, mentre il dott. Christian si occupa di un uomo i cui testicoli sono troppo al caldo per le pieghe di grasso che li ricoprono, la dott.ssa Dawn visita una donna che ha causa dell’obesità ha uno squilibrio ormonale.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

Un gruppo rivale dei cacciatori di serpenti sta lavorando nell'area di Dusty. Così la squadra decide di andare a caccia durante la notte, che è molto più pericoloso.

Il Ponte di Genova: cronologia di un disastro, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi dettagliata del crollo del Ponte Morandi, descritto dal punto di vista dei testimoni diretti. Gli esperti esaminano le dinamiche che hanno provocato il disastro.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Questa puntata analizza gli ultimi modelli messi a punto dagli ingegneri della NASA, come Ares, il nuovo razzo che rivoluziona' il concetto di esplorazione spaziale.

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 21:00 History

Torna su History la serie che segue le avventure di Ricky e Martin Lagina, due fratelli americani alla ricerca del leggendario tesoro di Oak Island. Grazie al loro ingegno e alle tecnologie più moderne, sono riusciti a riportare alla luce manufatti, monete, trappole e altri preziosi reperti presenti sull’isola.

I grandi parchi americani: Grand Tour, ore 21:00 Nat Geo wild

Pochi posti al mondo sono speciali e unici come Yellowstone. Le meravigliose valli e foreste ospitano puma, bisonti e intere famiglie di orsi bruni.

Serie TV in onda stasera

The night manager, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, rivediamo la spy story interpretata da Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Olivia Colman, premiati come migliori attori ai Golden Globe 2017. La serie segue le vicende dell’ex militare Jonathan Pine, ora direttore del turno di notte in un grande hotel del Cairo. Qui incontra una donna che gli dà informazioni su un vasto giro criminale.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 vediamo la quindicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Claws, ore 21:14 Premium Stories

Alle 21:14 su Premium Stories, rivediamo la prima stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! In vacanza con il mostro, ore 21:00 Boomerang

Scooby e la gang partecipano ad una sfilata di Natale in onore di un negozio di giocattoli ma il proprietario si comporta in modo strano.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

