Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 20 febbraio

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Stasera per “Bruno Barbieri - 4 Hotel” rivediamo la puntata registrata a Napoli. Il famoso chef alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Francesca, Luca, Giuseppe e Dionisio, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel partenopeo?

Camorriste, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Queste donne si raccontano per la prima volta senza intermediari. Cosa ha significato per loro essere una camorrista? Stasera a parlare è Rosa Amato, che oggi è una collaboratrice di giustizia.

Rolling Stone - Sesso, stampa e rock’n’roll, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte va in onda la serie HBO “Rolling Stone - Sesso, stampa e rock’n’roll”. Diretta da Blair Foster e Alex Gibney, racconta 50 anni della rivista di controcultura più famosa d'America: Rolling Stone.

Ciak, ti sfido!, ore 21:00 Blaze

In questa puntata di “Ciak, ti sfido!”, la gara più vip che sia mai stata concepita, presentata da Dolph Lundgren, le squadre si cimentano nelle prove di “Mi presenti i tuoi?” e “Ritorno al futuro”.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Il mistero dell’assassino misterioso”, un classico giallo inglese, con tanto di maggiordomo.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:00 lei

Un’altra puntata di “Bisturi: tutto da rifare”. Il programma presenta tutti i tentativi per cercare di porre rimedio a una serie di errori catastrofici commessi da chirurghi plastici.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Apocalypse - Punto di svolta, ore 20:55 National Geographic

Sveliamo quali sono state le nuove tecniche e le strategie militari adottate nel 1941 con l'operazione “Barbarossa”, in occasione della storica Guerra Lampo di Hitler in Russia.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster segue la costruzione di un hotel di ghiaccio in Svezia, progettato da Ake Larsson e Arme Bergh.

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 21:00 History

Torna su History la serie che segue le avventure di Ricky e Martin Lagina, due fratelli americani alla ricerca del leggendario tesoro di Oak Island. Grazie al loro ingegno e alle tecnologie più moderne, sono riusciti a riportare alla luce manufatti, monete, trappole e altri preziosi reperti presenti sull’isola.

Meraviglie d’Oriente: Wild Mongolia, ore 21:00 Nat Geo wild

La Mongolia è un Paese enorme ricco di habitat diversi. Tra le vette dei Monti Altai, si trovano delle creature straordinarie. La sopravvivenza di queste specie dipende dalla loro determinazione.

L’ospedale dei miracoli, ore 21:00 Nat Geo people

Seguiamo il lavoro di un team di specialisti del St. Vincent's Hospital, che eseguono ogni giorno procedure mediche in grado di salvare vite umane.

Room 104, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic arriva la seconda stagione di “Room 104”, la serie americana tra mistery e horror che racconta le storie degli ospiti della camera 104 di un motel di New York.

Lie to me, ore 21.00 Fox

Alle 21.00, su Fox, rivediamo invece la terza stagione di “Lie to me”, la serie con protagonista Tim Roth nei panni di Cal Lightman, uno studioso esperto della comunicazione non verbale in grado di intuire quando una persona non dice la verità. Lightman mette questa sua capacità al servizio della giustizia.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

In prima visione Fox life, continuano gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

su Premium Crime, rivediamo “Law & Order - True crime”, il sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

The sinner, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

A.P. Bio, ore 21:14 Premium Joi

Continuano su Premium Joi anche gli episodi di “A.P. Bio”, la serie con protagonista Jack Griffin, studioso di filosofia di Harvard che si vede soffiare il lavoro da Miles Leonard, suo rivale. A quel punto, Griffin torna in Ohio per lavorare come insegnante alla Advanced Placement Biology.

Agent 10, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action un altro episodio di “Agent 10”, la serie tv con protagonista Sharon Stone nei panni di Natalie Maccabe, vice presidente degli Stati Uniti. La donna viene a sapere che nella Costituzione degli Stati Uniti esiste un paragrafo segreto che crea un agente speciale per proteggere il Paese in tempi di crisi.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo! Frankenstrizza, ore 20:40 Boomerang

Velma ha ereditato un castello a Transilvania, una cittadina germanofona americana. Intorno a questa dimora , però aleggia la maledizione di un terribile mostro a cui ha dato vita il prozio di Velma.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

