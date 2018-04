4 Hotel, Bruno Barbieri a Napoli

La prossima puntata di 4 Hotel si svolgerà a Napoli, alla ricerca dell'albergo più bello della città. Gli hotel protagonisti della quarta puntata sono La Ciliegina LifeStyle Hotel, il Boutique Hotel Relais sul mare, Santa Chiara boutique hotel e il Neapolitan Trips. Non perdere 4 Hotel, martedì alle 21.15 su Sky Uno e scopri chi sono gli alberghi in gara.

Dopo Trentino, Lombardia, Toscana e Piemonte Bruno Barbieri 4 HOTEL- la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA - si sposta in Campania. La puntata di martedì 24 aprile sarà infatti dedicata alla magnifica Napoli, la città del Vesuvio, della pizza e della verace passione partenopea.

Chef Bruno Barbieri – vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente – condurrà la gara tra i proprietari di alcuni dei migliori hotel di Napoli, che si sfideranno per offrire allo Chef e agli altri albergatori un soggiorno indimenticabile, fra servizi personalizzabili e atmosfere ricercate e ed esclusive. I protagonisti di questa terza puntata saranno: Giuseppe, proprietario e direttore del Santa Chiara boutique hotel, Francesca, direttrice del Boutique Hotel Relais sul mare, Luca, direttore del Neapolitan Trips, Dionisio, proprietario della Ciliegina LifeStyle Hotel. Gli hotel contrapposti sono della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo chef sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità offerta da ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicano l'un l'altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

LA CILIEGINA LIFESTYLE HOTEL

Il Ciliegina si trova in centro a Napoli, con affaccio su Piazza Municipio, non lontano dal Lungomare. È tranquillo perché ai piani superiori di un palazzo. Per accedere all’hotel bisogna prendere l’ascensore fino al 3° piano, di lì si entra nella hall. L’arredamento interno è classico, con mobili artigianali napoletani, e i colori predominanti sono bianco, rosso e azzurro. Tendaggi e copriletti si distinguono per un bel disegno di corallo bianco e blu. L’arredamento curato nei minimi dettagli, gode di una mobilia tutta realizzata a mano dal maestro Frungillo, autentico artigiano napoletano. I tessuti scelti per le camere fanno parte di una delle collezioni Mastro Raphael. Sulla Terrazza dei Gabbiani, baciati dal sole e dal Vesuvio, si rigenera l’anima e il corpo. La jacuzzi disponibile vi coccolerà dopo giornate di intense visite o per momenti di puro relax.

NEAPOLITAN TRIPS

Il Neapolitan Trips offre, all’interno di un’unica struttura, tre tipi di soggiorno: Hotel (3 stelle ma con servizi da 4 stelle), B&B e Ostello. Tutti gli ospiti delle tre formule possono usufruire delle aree comuni che sono in condivisione. All’ultimo piano c’è il roof garden La Terrazza del Re dove si trova il nuovissimo ristorante aperto anche al pubblico. Anche qui l’idea è molto originale, si tratta di un ristorante in cui il teatro si unisce alla cucina gourmet. Il NeapolitanTrips, inoltre, si fa promotore di eventi artistico-culturali che danno all’ospite la possibilità di conoscere ancora più a fondo la cultura partenopea grazie all’incontro con il suo popolo e le sue tradizioni.

BOUTIQUE HOTEL RELAIS SUL MARE

L’hotel, aperto nel 2011, si trova in un bellissimo palazzo progettato da Coppedè nei primi del ‘900 in una posizione veramente unica: sul Lungomare Caracciolo davanti a Castel dell’Ovo. Il Relais è un piccolo boutique hotel, si compone di sole 6 camere e sala colazioni. Il Relais è in una posizione strategica, a pochi metri dalle vie dello shopping di Via Toledo e Via Chiaia, vicino al Castel Maschio Angioino e a 10 minuti a piedi dal porto di Napoli, con collegamenti di linea per le isole di Capri, Ischia e Procida e per la Costiera Amalfitana.

SANTA CHIARA BOUTIQUE HOTEL

L’hotel si trova a Spaccanapoli in una dimora storica, al secondo piano del Palazzo Tuffarelli. Convivono al suo interno elementi di modernità ed elementi antichi. Lo stile innovativo, in cui il classico degli affreschi restaurati incontra un design moderno, è la cornice perfetta per il proprio viaggio. Le sette suite sono pensate per offrire un soggiorno intimo e rilassante per qualsiasi tipo di ospite. La struttura, inoltre, è situata a pochi passi dalle principali attrazioni napoletane come: il Chiostro di Santa Chiara, San Gregorio Armeno, Piazza del Gesù, Piazza San domenico Maggiore e Cappelkla San Severo con il suo Cristo Velato.