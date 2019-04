Film stasera in tv da non perdere oggi, mercoledì 20 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Tutti in piedi, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Regia di Franck Dubosc, film del 2018 con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gerard Darmon, Caroline Anglade. Jocelyn è un appassionato corridore e playboy con azienda florida e Porsche fiammante. Tutto cambia quando incontra Florence, una violinista con l'hobby del tennis costretta sulla sedia a rotelle. Un concorso di circostanze, affatto nobili e a cui proprio non riesce a sottrarsi, lo spingono a sedurla fingendosi paraplegico. Ma il sentimento che insorge improvvisamente per la donna complica dannatamente le cose e rimanda (troppo) a lungo il momento della verità. Colta e sensibile, Florence gli servirà un rovescio, costringendolo all'errore e alla resa totale. In “Tutti in piedi”, uno degli attori simbolo della commedia francese con un piacevole esordio alla regia.

Mamma ho perso l’aereo, ore 21.00 Sky Cinema Family

Regia di Chris Columbus, film del 1990 con Macauley Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Robert Blossom, Catherine O’Hara. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia, così i componenti se ne partono allegri, pimpanti e un po' nervosi. La madre di Kevin però ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. All'inizio si diverte un mondo ma poi comincia a preoccuparsi, soprattutto quando giungeranno a fargli visita due ladri alquanto maldestri, che, ovviamente, sistemerà per le feste. Un classico della commedia natalizia, anche fuori stagione si lascia guardare alla grande.

I fichissimi, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Carlo Vanzina, film del 1980 con Jerry Calà, Diego Abatantuono, Simona Mariani, Ugo Bologna, Loris Zanchi. L’accoppiata comica Calà-Abatantuono, diretta dallo "specialista" Carlo Vanzina su soggetto del fratello Enrico, strappa più di una risata in questa rivisitazione in chiave metropolitana della vicenda di Giulietta e Romeo, appartenenti a bande rivali e perciò ostacolati in ogni modo dal gelosissimo "terrunciello" Abatantuono. Il finale, però, è meno tragico di quello shakespeariano… Film di buona fattura, divertente, un cult per gli amanti del genere.

Nelly e monsieur Arnaud, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Regia di Claude Sautet, film del 1995 con Jean-Hugues Anglade, Michel Serrault, Emmanuelle Beart, Claire Nadeau. Nelly lascia il marito dopo averlo mantenuto un anno. Incontra l'anziano Arnaud che le dà del denaro e un lavoro (ribatterà al computer un manoscritto dell'uomo) senza chiederle nulla in cambio. Nelly è asciutta e silenziosa, fredda si direbbe, e bugiarda. Viene corteggiata da un editore, che viene subito scaricato quando dimostra intenzioni serie. Quando la donna cerca di tornare sui propri passi è tardi. A Nelly non rimane che l'anziano, col suo affetto almeno. Ma anche lui parte per un lungo viaggio con l'ex moglie. Perla nascosta del cinema francese, sentimentale ma tutt’altro che melenso.

Entourage, ore 21.00, Premium Cinema Comedy

Regia di Doug Ellin, film del 2015 con Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Jeremy Piven. Vince, giovane attore di successo, è circondato dagli amici di sempre, un entourage di bad guys che gozzovigliano nella Los Angeles hollywoodiana. Appena sposato e già divorziato, Vince riunisce i suoi compagni sullo yacht di una luna di fiele per discutere il prossimo passo artistico. Tra un mojito e un bikini, ricevono la telefonata di Ari Gold, manager a capo di un prestigioso studio che propone a Vince un nuovo ruolo. L'attore accetta ma a una condizione: stare (anche) dietro la macchina da presa. Commedia che nasce dall’omonima serie tv, per gli amanti della stessa.

Puoi baciare lo sposo, ore 20.25, Sky Cinema Uno +1

Regia di Alessandro Genovesi, film del 2018 con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia. Antonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si è innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità a padre e madre, ma infine cede, e parte per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre è sindaco. Peccato che Roberto, il padre di Antonio, nonostante le posizioni politiche "liberal" sia decisamente contrario a celebrare un matrimonio gay che vede coprotagonista il figlio. Sua moglie Anna, invece, si dichiarerà a favore e intraprenderà una campagna contro il marito "omofobo". “Puoi baciare lo sposo” è una commedia che gioca con tono leggero sulle ipocrisie italiane nei confronti degli omosessuali.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Kings, ore 21.15 Sky Cinema +24

Regia di Deniz Gamze Erguven, film del 2017 con Halle Berry, Daniel Craig, Issac Ryan Brown, Flor De Maria Chahua, Reece Cody. Los Angeles, 1992. In un quartiere popolato di afroamericani, latini e coreani, vive un solo bianco, Obie, scontroso e amante dell'alcool. Ma è proprio lui a correre in soccorso di Millie, la sua vicina di casa, nei tre giorni di alta tensione che seguono il verdetto sul pestaggio del tassista afroamericano Rodney King. Millie, infatti, mamma single di otto tra bambini e ragazzi, molti dei quali presi in affido per strapparli alla strada, viene dapprima ingiustamente arrestata e poi, una volta liberatasi, è costretta a tornare nell'occhio del ciclone alla ricerca di tre dei suoi piccoli, che sono imprudentemente usciti di casa. Tra storia, amore e guerriglia urbana, un racconto tremendamente attuale.

The girl in the book, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Regia di Marya Cohn, film del 2015 con Emily VanCamp, Michael Nyqvist, Ana Mulvoy-Ten, Talia Balsam, Ali Ahn, Mason Yam. Alice, ventinovenne assistente redattrice è divertente, intelligente ma emotivamente autodistruttiva. Figlia di un potente agente letterario newyorchese, si trova a dover lavorare alla riedizione del best seller di Milan Daneker, "Waking Eyes", con cui si deve incontrare per promuoverne l'uscita. È così che, a distanza di quindici anni, riaffiora un doloroso capitolo della propria esistenza. Buon esordio alla regia per la sceneggiatrice Marya Cohn, che nel 1994 lanciò Natalie Portman.

Sotto tiro, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Regia di Roger Spottiswoode, film del 1983 con Gene Hackman, Nick Nolte, Joanna Cassidy, Ed Harris, Jean-Louis Trintignant. Un celebre e cinico fotografo americano, in Nicaragua per la guerra civile, si lega sentimentalmente con una collega, e insieme affrontano l'inferno della guerriglia. Ma a un certo punto il fotografo è costretto a fare una scelta di campo e lascia la macchina fotografica per imbracciare il fucile, pur considerando colpevoli tutte le parti impegnate nella guerra. Una storia avvincente tra guerra e amore, senza farsi mancare un forte critica politica.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Blade Runner 2049, ore 21.15 Sky Cinema Oscar

Regia di Denis Villeneuve, film del 2017 con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana De Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista. L'agente K è un blade runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. K è sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti e dunque cambiare il mondo. Per esserne certo, però, dovrà andare fino in fondo. Anche due Oscar per l’ultimo capitolo della saga firmata Ridley Scott, che produce questo episodio.

Film thriller da vedere stasera in tv

Looking glass, ore 21.00 Sky Cinema Max

Regia di Tim Hunter, film del 2018 con Nicolas Cage, Robin Tunney, Marc Blucas, Ernie Lively, Jacque Gray, Bill Bolender. Ray e Maggie sono marito e moglie che, dopo la morte della figlia, hanno acquistato un motel in una cittadina in mezzo al deserto. Dopo aver riavviato l'attività, i due scoprono presto alcune stranezze del luogo. Il ritrovamento di un maiale morto nella piscina è un avvertimento inquietante e porta i protagonisti a sapere dell'uccisione, tempo prima nell'albergo, della giovane Crissy. Quando poi la donna che era stata la loro prima cliente è trovata uccisa, la situazione si aggrava. Per una serata sul divano ad alta tensione.

Bus 657, ore 21.15 Premium Cinema +24

Regia di Scott Mann, film del 2015 con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Dave Bautista, Gina Carano. Vaughn è un padre disperato che ha bisogno di soldi per far fronte ai trattamenti medici dei quali necessita la figlia malata. Decide allora di mettersi insieme ad una squadra capitanata da un addetto ai tavoli di un casinò che vuole rapinare il suo stesso luogo di lavoro e contemporaneamente dirottare un autobus pieno di ostaggi da utilizzare come garanzia. De Niro interpreta "Il Papa", il proprietario di un casinò che pratica attività illegali i cui beni sono presi di mira nella rapina. Ritmo serrato e una buona regia ne fanno un thriller assolutamente godibile.

Speed 2 – Senza limiti, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Regia di Jan De Bont, film del 1997 con Sandra Bullock, Jason Patrick, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Brian McCardie. Annie è entusiasta quando il suo fidanzato Alex la sorprende con due biglietti per una crociera ai Caraibi a bordo della Seabourn Legend. Il viaggio è un modo per fare la pace poiché Annie ha da poco scoperto che Alex è un poliziotto di una squadra speciale e che le aveva mentito sul suo lavoro. Quello che la coppia non sa è che lo scontento John, la persona che ha creato il software del computer della nave, ha un piano per vendicarsi di un torto subito che metterà a rischio tutti i passeggeri. Sequel del fortunato “Speed” con un cast stellare per una serata sul divano senza grandi pretese.

Film musicali da vedere stasera in tv

Cenerentola a Parigi, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Stanley Donen, film del 1956 con Fred Astaire, Audrey Hepburn, Michel Auclair, Kay Thompson. Un fotografo di moda scopre in una giovane commessa di libreria insospettate qualità di modella e indossatrice. La porta al successo e all'amore. Ma il romanzo fra i due è messo in pericolo da una visita della ragazza a Parigi, dove fra una sfilata e l'altra conosce un filosofo esistenzialista, che in realtà usa attirare le fanciulle negli antri di St. Germain per scopi più materiali che non le dissertazioni sulla critica della ragion pura. Film ispirato ad un musical di Broadway di trent’anni prima, con lo stesso Astaire come protagonista.

Film di animazione da vedere stasera in tv

Kung Fu Panda 3, ore 21.15 Premium Cinema

Regia di Jennifer Hu Nelson, Alessandro Carloni, film del 2016 con Jack Black, Dustin Hoffmann, Randall Duk Kim, Angelina Jolie, Lucy Liu, Jackie Chan. Il perfido Kai, supremo signore della guerra di tutta la Cina, trova il modo di sfuggire al regno degli spiriti dove l'aveva esiliato il suo ex fratello di armi Oogway, ed è intenzionato ad attaccare la valle e distruggere il palazzo di giada per carpire il “chi”, l'energia che anima tutte le cose viventi, dei suoi nemici. Per fermarlo il destino richiede l'intervento del guerriero dragone: e chi altri è il guerriero dragone se non Po, il panda cinese versato nelle arti marziali già protagonista dei primi due episodi? Il terzo capitolo della saga, con l’italiano Alessandro Carloni alla regia e Guillermo Del Toro alla produzione, fa di nuovo centro.

Documentari da vedere stasera in tv

Le meraviglie del mare, ore 20.30 Sky Cinema Family +1

Regia di Jean Michel Cousteau, film del 2018 con Jean-Michel Cousteau, Celine Cousteau, Fabien Cousteau, Arnold Schwarzenegger. Per tre anni, Jean-Michel Cousteau e i suoi figli Céline e Fabien, con la loro squadra, hanno viaggiato dalle Fiji alle Bahamas alla scoperta degli oceani e della loro microfauna, spettacolare come un universo segreto e minacciata da quello dell'uomo. Rincorrendo appuntamenti rari, che avvengono al massimo una volta all'anno, e senza mai coprire con le parole ciò che le immagini raccontano da sé, Cousteau trascina gli spettatori in un'esperienza immersiva (letteralmente) e tecnicamente sofisticata, ma anche preoccupata, perché il legame tra la salute delle specie marine e la salute del nostro pianeta è ancora lontano dall'essere conosciuto nella sua forza e necessità. Per lasciarsi trasportare in fondo al mare con l’oceanografo più famoso del pianeta.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Il tesoro perduto, ore 21.15 Sky Cinema Adventure

Regia di Jim Wynorski, film del 2003 con Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughlin, Hannes Jaenicke, Jerry Doyle. Un incendio distrugge un'importante galleria d'arte. Intervengono i vigili del fuoco ma uno di loro, invece di tentare di spegnere le fiamme, ruba. Intercettato dall'auto del poliziotto Carl McBride è costretto ad abbandonare il carico. McBride viene incaricato di scoprire il significato di un'opera non catalogata. Si tratta dell'immagine utile per decodificare una mappa che indicherebbe il luogo, in un'isola sudamericana, dove Cristoforo Colombo seppellì il tesoro di una nave naufragata. Carl pensa di chiedere aiuto all'esperto fratello Bryan esponendolo così a una serie di rischi. A metà tra thriller ed avventura, per amanti del genere.

