Arriva su Sky Atlantic la seconda stagione di Room 104 , l'inquietante serie antologica creata dai fratelli Mark e Jay Duplass. Non perdere i primi 3 episodi, in onda mercoledì 13 febbraio a partire dalle 21.15. - Room 104, episodio 1: FOMO. In occasione del suo trentesimo compleanno, Grace, insiema a un paio di amici, parte per un viaggio. L'arrivo inaspettato, e non proprio gradito, di sua sorella stravolgerà tutti i suoi piani. - Room 104, episodio 2: Mr. Mulvahill. Jim rivede dopo molto anni il Signor Mulvahill, suo insegnante alle elementari. Dentro la stanza 104 cercherà di fargli ammettere un errore del passato che ha avuto grosse ripercussioni su di lui. - Room 104, episodio 3: Swipe Right. Un potente tecnocrate russo organizza un appuntamento con un'infermiera. La donna, però, non riesce a capire cosa si nasconde dietro il suo continuo cambio di personalità.