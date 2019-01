Programmi TV da non perdere stasera, martedì 22 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, martedì 22 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 su Sky Uno torna “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con una nuova puntata della quinta stagione. Quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da Alessandro Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita.

24 ore per morire, ore 21:15 Crime investigation

Alle 21:15 su Crime investigation, un’altra puntata di “24 ore per morire”, la serie che ripercorre le ultime ore di assassini e vittime di alcuni casi italiani di cronaca nera. Stasera ripercorriamo la vicenda dell’82enne Carla Molinari, a cui vengono anche mozzate le mani.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. La famosa coppia di amici scova oggetti dimenticati sepolti dalla polvere, vanno alla ricerca di reliquie nascoste tra le cianfrusaglie seppellite nelle cantine o accatastate nei garage.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Paola Bertinotti. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Paola?

Come ti rifaccio l’auto, ore 21:00 Discovery Channel

La squadra di “Come ti rifaccio l’auto” deve riportare in vita una Fairlane del 1966, distrutta in seguito a un devastante incendio al motore.

Smartphone: l’inizio di una nuova era, ore 20:55 National Geographic

Nel 1990, la General Magic ideò un prototipo dello smartphone. All'epoca, però, il mercato non era ancora pronto e non si capì l’importanza del progetto.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo la costruzione. in Kuwait, della torre Al-Hamra, la struttura a spirale più alta del mondo, con un ristorante al 17esimo piano.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

Navy SEAL, guerrieri d’élite, ore 21:00 History

Scopriamo le incredibili storie vissute dalle Forze Speciali della marina statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale e, successivamente, nelle pericolose giungle del Vietnam.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo people

In questo programma, raccontiamo la vita di chi lavora sulle navi da crociera durante tutto l’anno. Mangiare bene durante una crociera è fondamentale. Per far sì che venga servito cibo di qualità, la brigata della cucina viene costantemente monitorata dal capocuoco.

Serie TV in onda stasera

The Bridge - La serie originale - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, va in onda la stagione finale - la quarta - di “The Bridge - La serie originale”. La serie dano-svedese che si svolge tra Malmö e Copenaghen. Sul Ponte di Øresund, al confine tra la Danimarca e la Svezia, viene trovato un cadavere e a indagare vengono chiamate le rispettive unità di polizia.

Escape at Dannemora, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, vediamo in replica il finale di stagione di “Escape at Dannemora”, la miniserie tv diretta da Ben Stiller e interpretata da Benicio Del Toro e Patricia Arquette. La serie si ispira alla fuga dal carcere di due detenuti del Clinton Correctional Facility nell’estate del 2015. Ad aiutarli, una donna impiegata nella sartoria del penitenziario, con cui entrambi avevano avuto rapporti sessuali in cambio di favori.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, un altro episodio di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Rosewood, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime altri due episodi di “Rosewood”, la serie che narra le vicende del dottor Rosewood, un anatomopatologo famoso con uno studio privato a Miami. Qui conduce autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più difficili.

Hyde & seek, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime vediamo la prima stagione di “Hyde & seek”, la serie tv thriller australiana con protagonista il detective Gary Hyde. Quando il suo migliore amico viene ucciso a causa di un’esplosione, rischia il tutto per tutto per catturare i criminali, insieme alla sua compagna Claire McKenzie.

Shades of blue - 1^ TV, ore 22:06 Premium crime

Su Premium crime, alle 22:06, il nono episodio - in prima visione tv - di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un un People's Choice Awards come migliore attrice.

Claws - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, l’ottavo episodio della seconda stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:09 Premium Stories

Alle 22:09, su Premium Stories, un altro episodio di “Life sentence”. La serie racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Hot & bothered, ore 21:13 Premium Joi

Alle 21:13 su Premium Joi altri due episodi di “Hot & bothered”, la serie tv con protagonista Ana Sofia (interpretata da Eva Longoria), popolare attrice di telenovelas con una vita ancora più intricata delle scene che recita quotidianamente.

The Tomorrow People - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, il nono e il decimo episodio della prima stagione di “The Tomorrow People”, la serie televisiva incentrata su un gruppo di persone con poteri sovrannaturali. Remake dell’omonima serie del 1973, segue le vicende di Stephen Jameson, un emergente neo-membro dei Tomorrow People.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Stai fresco Scooby-Doo!, ore 20:40 Boomerang

La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby-gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva animata basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

