Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 22 gennaio

Film drammatici da vedere stasera in tv

Ogni giorno - 1^ TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda, in prima visione tv, “Ogni giorno”, l’adattamento del romanzo best seller di David Levithan in cui una ragazza, Rhiannon, si innamora di un’anima che abita ogni giorno in un corpo diverso. La pellicola è diretta da Michael Sucsy, mentre i due protagonisti sono Angourie Rice e Justice Smith, entrambi molto bravi e convincenti. Un film apparentemente per giovani che fa riflettere sull’importanza della veridicità dei sentimenti.

La signora dello zoo di Varsavia, ore 21:15 Sky Cinema +24

Nella settimana della memoria, rivediamo “La signora dello zoo di Varsavia”, una toccante storia drammatica tratta dal romanzo di Diane Ackerman, per un film diretto da Niki Caro e interpretato da Daniel Brühl, Michael McElhatton, Goran Kostic, Jessica Chastain e Iddo Goldberg. La pellicola è ambientata nella Seconda guerra mondiale. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ‘39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista e il bombardamento che la precede distruggono lo zoo, uccidendo molti animali e spingendo i due coniugi a offrire un nascondiglio a centinaia di ebrei.

Il bambino con il pigiama a righe, ore 21:15 Sky Cinema Hits

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, dal 21 al 27 gennaio Sky Cinema Hits dedica la programmazione serale ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Questa sera si prosegue con “Il bambino con il pigiama a righe”. L’adattamento cinematografico del libro di John Boyne è di Mark Herman e la storia è quella dell’amicizia tra il figlio di un ufficiale nazista e un bambino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento. Il finale è drammatico e, attraverso gli occhi dei bambini, l’assurdità dell’Olocausto appare ancora più evidente.

The Libertine, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film di Laurence Dunmore. Con Johnny Depp, Samantha Morton, John Malkovich, Rosamund Pike, Tom Hollander. Johnny Depp è John Wilmot, secondo conte di Rochester, poeta alla corte di Carlo II in Inghilterra, in un momento storico in cui il vizio e la lussuria regnano più del Re. Il Re gli commissiona una commedia teatrale che delizi i diplomatici francesi. Wilmot lo ripaga con un pastiche surreal-pornografico che manda in bestia il Re. Nonostante dialoghi sconnessi e poco efficaci, la bravura dei protagonisti riesce a tenere viva l’attenzione dello spettatore.

Il libro di Henry, ore 21:15 Premium Cinema +24HD

Un film drammatico del 2017, diretto da Colin Trevorrow e interpretato da Naomi Watts, Sarah Silverman, Lee Pace, Geraldine Hughes e Dean Norris. Henry è un ragazzino prodigio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Tuttavia, Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Il ragazzo ne è certo e non trova altra strada che ideare l'assassinio perfetto dell'uomo. Sarà però sua madre a dover seguire per filo e per segno le istruzioni che lui ha appuntato sul suo quaderno, perché Henry, nel frattempo, si trova a lottare contro un altro, subdolo nemico. Film con una trama un po’ confusa, accolto tiepidamente dalla critica americana ma ben interpretato.

Il debito, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film diretto da John Madden con Sam Worthington, Ciarán Hinds, Helen Mirren, Tom Wilkinson, Marton Csokas, Jessica Chastain. 1966, Berlino Est. Rachel, David e Stephan sono tre giovani agenti del Mossad, incaricati di catturare il criminale nazista Vogel, noto anche come "il chirurgo di Birkenau". Il loro compito è quello di farlo arrivare in Israele per il processo che gli spetta. Qualcosa va storto e Rachel è costretta ad ucciderlo a Berlino. Per trent'anni i tre vengono celebrati in patria come eroi, chiamati a raccontare l'impresa in scuole e conferenze. Ma non è vero. Il nazista è ancora vivo. Remake dell'israeliano dell'anno 2007 Ha-Hov, il film è interpretato magistralmente dai protagonisti, molto credibili.

Film commedia da vedere stasera in tv

Diario di una schiappa, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Thor Freudenthal. Un film del 2010 con Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick. Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff Kinney, la vita di Greg Heffley, un ragazzino magro e non molto alto. La storia delle sue esperienze scolastiche narrate in un diario. Una commedia giovanile leggera e delicata. Da guardare con tutta la famiglia.

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Con Filippo Timi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali ed Enrica Guidi. Rivediamo il dodicesimo film della serie targata Sky, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Massimo scompare in Argentina, mentre l'omicidio di un latitante sconvolge le confortevoli strade di Pineta. La regia è sempre di Roan Johnson.

Due sotto il burqa, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Sou Abadi. Un film con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa. Leila e Armand studiano a Scienze Politiche e si amano. I genitori di lui sono iraniani, il fratello di lei è un radicalista islamico. Una delle sue prime imposizioni è quella di impedire alla sorella di incontrare Armand. Il quale però trova una soluzione. Indossa l'abito integrale che lascia scoperti solo gli occhi e si presenta a casa di Leila come una fanciulla di nome Sheherazade bisognosa di lezioni. Una commedia che tratta il tema dell’integralismo islamico in maniera divertente e autoironica, senza mai scadere nel razzismo.

Manhattan, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Su Sky Cinema Classics va in onda uno dei migliori film di Woody Allen, “Manhattan”, del 1979. Ike è uno sceneggiatore per la tv che ama visceralmente il luogo in cui vive e nel quale vuole ambientare il suo primo libro. Ama - ricambiato - anche la giovane Tracy, dopo essersi separato dalla moglie che ora vive con una donna e sta per mettere in piazza i particolari intimi della loro vita di coppia. Ike conosce poi Mary, una giornalista con cui ha molte affinità. Con Michael Murphy, Diane Keaton, Woody Allen, Meryl Streep, Mariel Hemingway, Tisa Farrow, “Manhattan” è un film con una sceneggiatura perfetta, diventato una pietra miliare del cinema.

Burn after reading - A prova di spia, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Ethan Coen, Joel Coen. Un film del 2008 con George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt, John Malkovich, Tilda Swinton, Richard Jenkins. Osborne Cox è un ex agente della Cia, allontanato perché ha problemi con l’alcol. Sta scrivendo le sue memorie, ma perde i suoi scritti, che finiscono in mano a due impiegati di una palestra. Una commedia grottesca e divertente, nel classico stile dei Fratelli Cohen.

C’est la vie - Prendila come viene, ore 20:00 Sky Cinema Uno +1

Una deliziosa commedia francese ambientata in uno sfarzoso castello del XVII secolo diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache, noti soprattutto per la regia del precedente “Quasi amici”.Max è un wedding planner disilluso che dirige uno scombinato staff nell’organizzazione di un maestoso ricevimento. Si trova, suo malgrado, a dirigere e sopportare James, un eccentrico cantante per matrimoni, la nevrotica Adele, vice di Max, lo scriteriato fotografo Guy e Samy, cameriere improvvisato che combina solo guai. Con Jean-Pierre Bacri, Jilles Lellouche, Hye Haidara, Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov.

Casa mia, casa mia, ore 21:00 Comedy Central

Una commedia diretta da Neri Parenti e interpretata da Renato Pozzetto, Athina Cenci, Clarissa Burt e Maurizio Mattioli. Mario Bartoloni è un impiegato milanese che per lavoro deve trasferirsi a Roma. Accordatosi per uno scambio di case con un collega romano che deve venire a Milano, il povero Mario dopo una serie di vicissitudini si ritrova senza casa. Sfrattato e disperato Mario dilapida un sacco di soldi alla ricerca di una nuova casa. Il punto forte della pellicola è rappresentata dalla contrapposizione tra la comicità tipicamente milanese di Pozzetto in un contesto romano.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Die Hard - Trappola di cristallo, ore 21:00 Sky Cinema Max

Diretto da John McTiernan, “Die Hard - Trappola di cristallo” è il film che ha consacrato Bruce Willis come action hero per eccellenza e che ne ha fatto uno di quei personaggi entrati nella Storia del cinema e nei cuori del pubblico. John McClane è un poliziotto newyorkese in vacanza a Los Angeles. Si ritrova coinvolto in un attacco terroristico durante un party in un lussuoso grattacielo.

Film thriller da vedere stasera in tv

Self/Less, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Tarsem Singh. Un film con Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber, Derek Luke. Damian Hale è un industriale miliardario, che, affetto da un cancro incurabile, decide di sottoporsi ad una terapia segreta, in grado di dargli una seconda vita: lo "shedding". Damian rinasce nel corpo, creato in laboratorio, di "Edward". L'operazione riesce, ma la nuova vita di Hale è infestata da vecchi ricordi che non gli appartengono. Un film non perfettamente riuscito nel suo intento ma che si regge grazie all’interpretazione di Ryan Reynolds.

The son of no one, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Dito Montiel. Un film con Channing Tatum, Al Pacino, Juliette Binoche, Ray Liotta, Katie Holmes, Brian Gilbert. Jonathan White è un poliziotto di New York. Marito e padre di una figlia epilettica, viene colpito da un'inchiesta giornalistica originata da lettere anonime. In esse si fa riferimento a un duplice omicidio avvenuto nel 1986 e si insinua che i responsabili della polizia allora in servizio sapessero chi era il colpevole ma avessero volutamente lasciato il delitto impunito. Riemergono così fantasmi del passato che Jonathan pensava scomparsi. Un thriller ben architettato su cui spicca l’interpretazione magistrale di Al Pacino.

Film horror da vedere stasera in tv

Scappa - Get out, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Regia di Jordan Peele. Un film del 2016 con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root. Chris e Rose sono una: lui è afroamericano, lei caucasica. Quando arriva il giorno del fatidico incontro con i genitori di Rose, Chris è titubante ma Rose garantisce che per loro il fatto non comporta alcun problema. Ma sotto l'apparenza di un'accoglienza cortese, Chris avverte che c’è qualcosa di strano. Un horror ben riuscito che riesce ad affrontare anche temi politici importanti come la questione razziale.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Diretto da Christopher N. Rowley, con Raffey Cassidy, Joan Collins, Emily Watson, Dominic Monaghan, Lesley Manville. L'orfana Molly Moon vive nell’istituto gestito da Miss Anderstone, una donna fredda e crudele. Un giorno, trovando un libro, Molly si convince di poter imparare l'antica arte dell'ipnosi e di poter migliorare la sua esistenza grazie a questa. I primi tentativi sul carlino Petula danno segni positivi e Molly si rende conto di poter far cose che non aveva nemmeno mai sognato. Scoprirà però che non sempre è facile tenere sotto controllo la situazione e che ci si può ritrovare in posti dove non si desidera essere. Adattamento dell’omonimo romanzo di Georgia Byng, il film piacerà soprattutto a un pubblico under 13.

