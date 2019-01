Appuntamento, in prima tv, lunedì 21 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno - La storia eroica di una donna, interpretata da Jessica Chastain, in una pagina di storia poco nota. Quando Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia, lui e la moglie popolano il giardino delle specie più belle ed esotiche. Con l’invasione nazista però lo zoo viene in parte distrutto e molti animali vengono uccisi. I coniugi riescono quindi a fare un accordo con il capo zoologo del Reich (Daniel Brühl) che gli consente di restare ad accudire a quello che rimane dello zoo, ma non solo, la coppia riempirà la loro cantina e le gabbie rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far uscire in segreto dal ghetto di Varsavia.

Non eroi ''ma persone perbene che consideravano loro dovere agire contro l'orrore e aiutare chi ne aveva bisogno''. Così Teresa Zabinski, in una recente intervista ha descritto con emozione i suoi genitori, Jan e Antonina Zabinski, capaci di salvare in Polonia durante la II guerra Mondiale oltre 300 ebrei, aiutandoli nella fuga e nascondendoli nello zoo di Varsavia, di cui l'uomo era direttore. Un'incredibile storia vera che ricorda per abnegazione personale, quella di Oskar Schindler.

A raccontarla, prima un libro uscito nel 2007 basato sul diario di Antonina, 'Gli ebrei dello zoo di Varsavia' di Diane Ackerman e anche un film, La signora dello zoo di Varsavia di Niki Caro, in onda, in prima tv, lunedì 21 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Ne è protagonista Jessica Chastain (anche coproduttrice esecutiva) a fianco di Johan Heldenbergh, nei panni del marito e Daniel Bruhl interprete dello 'zoologo' di Hitler, Lutz Heck, infatuato di Antonina.

Siamo nel 1939 in Polonia. La brutale invasione nazista porta morte e devastazione in tutto il paese e la città di Varsavia viene ripetutamente bombardata. Antonina (Jessica Chastain) e suo marito il dottor Jan Żabiński (Johan Heldenbergh), custode dello zoo della città, sono una coppia molto unita sia nella vita privata che in quella professionale. Dopo la distruzione dello zoo i due si ritrovano da soli a salvare i pochi animali sopravvissuti. Sgomenti per ciò che sta accadendo al loro amato paese, la coppia deve anche sottostare alle nuove politiche di allevamento del nuovo capo zoologo nominato dal Reich: Lutz Heck (Daniel Brühl). Ma quando la violenza nazista arriva all’apice e inizia la persecuzione degli ebrei, i due coniugi decidono che non possono restare a guardare e cominciano in segreto a collaborare con la Resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee dello zoo, possono ora servire a proteggere in segreto delle vite umane. Quando la coppia mette in atto il piano per salvare più abitanti possibili del ghetto di Varsavia, Antonina non esita a mettere a rischio anche se stessa e i suoi figli.

Del suo personaggio l'attrice ha raccontato: "Antonina vedeva ogni creatura vivente come una persona. Era una rifugiata. Nata e cresciuta in Russia, scampata alla violenza ha trovato il suo santuario in Varsavia e sono stati gli animali ad aiutarla a guarire." La Chastain ha definito la sua Antonina anche come una grande femminista.