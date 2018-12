Torna a Capodanno con una nuova, appassionante stagione in prima tv assoluta Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA, al via da martedì 1° gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108). I nuovi episodi saranno disponibili anche su digitale terrestre al canale 311 o 11. È sempre affidato allo Chef Alessandro Borghese il ruolo di conduttore e giudice del format ormai diventato un cult per i telespettatori di tutte le età. La prima delle nuove sfide culinarie è dedicata al cenone di Capodanno: quattro ristoranti etnici di Milano si contendono la vittoria riproducendo i piatti tipici del primo giorno dell’anno secondo le tradizioni del paese di appartenenza. Quale migliore occasione per scoprire sapori, cibi e tradizioni di Cina, Eritrea, Russia e Cuba?



Il viaggio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti prosegue poi lungo tutta la penisola: ristoranti e categorie variano ogni puntata, spaziando tra tradizione e innovazione, tra semplici trattorie e locali “di tendenza”. Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante, ispezione che nel corso della cena si concentrerà sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Inoltre, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.



Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini.