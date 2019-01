Arriva su Sky Atlantic la quarta e ultima stagione di The Bridge - La serie originale. Sono passati due anni dal finale del terzo capitolo: Saga, finalmente libera dopo una revisione del processo che l'ha fatta finire in carcere per l'omicidio (non commesso) della madre, può riprendere in mano le redini della sua vita, ma non è facile ripartire da dove tutto è stato interrotto. Quando Henrik si ritrova a indagare sul brutale assassinio di Margarethe Thormond, a capo dell'Immigration Service danese, l'ufficio responsabile della gestione del flusso migratorio e degli immigrati già presenti sul territorio, capisce che per un caso così delicato c'è bisogno di una mente che pensa in un modo unico: c'è bisogno di Saga. In attesa dei primi due episodi, in onda martedì 22 gennaio alle 21.15, sfoglia la gallery con foto di The Bridge 4 - The Bridge - La serie originale * Saga Noren: la verità TI fa male