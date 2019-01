Programmi TV da non perdere stasera, domenica 6 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 6 gennaio, sui canali Sky

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 6 gennaio.

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Nelle puntate di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, il famoso chef si trova nelle Langhe e a Napoli. Nelle Langhe alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Riccardo, Maurizio, Claudia e Elena, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. A Napoli, invece, alloggerà negli hotel di Francesca, Luca, Giuseppe e Dionisio. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel?

The Beatles - Made in Liverpool, ore 21:15 Sky Arte

Grazie a un archivio unico, ripercorriamo i primi successi dei Beatles, a Liverpool e Amburgo. Scopriamo come i Fab Four, nati nella Liverpool del dopoguerra, hanno trasformato per sempre con il loro sound la musica mondiale.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Nel 1986, la polizia di Los Angeles si occupa di un caso molto difficile. Dopo 20 anni, dal test del DNA verrà individuata la vera identità del killer.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:05 Blaze

Tornano alle 21:05 su Blaze gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio”. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Lillo & Greg alle prese con un perfetto giallo di chiara matrice anglosassone. Gli elementi ci sono tutti: un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l'omicidio di un'anziana contessa, un investigatore e gli stravaganti sospettati.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Parte la seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi, i dottori analizzano i motivi per cui l’obesità uccide la passione e influenza la vita sessuale delle persone.

100% Sexy, ore 21:55 lei

Alle 21:55, “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Rivediamo le puntate della prima stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Il cacciatore di dinosauri, ore 20:55 National Geographic

Il paleontologo Federico Fanti coordina una missione internazionale composta da 15 esperti. Il gruppo tenta di fronteggiare in maniera concreta il fenomeno del contrabbando di fossili.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Tra le tante immagini catturate dalla NASA, anche tanti oggetti non identificati.

Il re delle piscine, ore 21:10 Discovery travel & living

Anthony Archer e il suo team sono specializzati nel costruire piscine ricercate ma completamente naturali. Un sogno per chiunque negli Stati Uniti. Oggi il nostro re delle piscine è in una piccola cittadina del Texas dove una coppia vuole trasformare il cortile in un tranquillo giardino, che ricordi l'Inghilterra, il paese natale della mamma.

Clinton: storia di un sexgate, ore 21:00 History

Ripercorriamo gli avvenimenti che, nel 1998, portarono l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton all’impeachment. I dettagli più segreti della relazione tra Monica Lewinsky e il presidente Clinton arrivano ai media e dominano le prime pagine dei giornali.

Regina Elisabetta: natura reale, ore 21:00 Nat Geo wild

Sir David Attenborough incontra Sua Maestà la Regina Elisabetta nel giardino di Buckingham Palace per parlare di un ambizioso progetto che prevede la creazione di una rete globale di foreste protette in ogni Paese del Commonwealth.

Porto il velo, adoro i Queen, 21:05 Nat Geo People

Ascoltiamo le voci di donne di culture diverse, europea e musulmana, sfatando tanti luoghi comuni sul ruolo della donna nella cultura islamica.

Serie TV in onda stasera

Das Boot, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, i primi episodi della nuova serie “Das Boot”, ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Fortitude, ore 21:20 Sky Atlantic +1

Alle ore 21:20 su Sky Atlantic +1 il finale della terza stagione di “Fortitude”, la serie tv incentrata sull'investigazione di un omicidio in una cittadina della regione artica, abitata soprattutto da famiglie di minatori e ricercatori. A indagare sull’omicidio, lo sceriffo Dan Anderssen e del detective esperto Eugene Morton, arrivato appositamente da Londra.

L’uomo di casa - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settima stagione per le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:35 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, un altro episodio di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo il quinto e il sesto episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, altri due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

The good place, ore 21:09 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il quinto episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Lucifer, ore 22:04 Premium Action

Alle 22:04, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della sesta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Ancora per qualche giorno, su Fox Animation, i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Zig & Sharko, ore 20:40 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

Dora and friends: in città, ore 20:55 Nick jr.

Alle 20:55 su Nick jr., “Dora and friends: in città”. Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ore 21.25 Nickelodeon

Su Nickelodeon un altro episodio della serie con protagonisti i quattro gemelli Nicky, Ricky, Dicky e Dawn Harper. La rivalità tra loro è sempre molto forte, perché ogni fratello è diverso dall’altro, ma riescono sempre a restare uniti per superare le difficoltà di ogni giorno.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo e il fantasma del ranch, ore 20:40 Boomerang

Scooby e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Claude Shorts, ore 20:55 Disney Junior

“Claude Shorts” è un cartone con protagonista un orsetto bianco di tre anni che vive a Orsopoli con la sua famiglia. Ogni giorno scopre le meraviglie della natura e della quotidianità insieme al suo simpatico amico Boris. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Harley in mezzo, ore 20:50 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, è la notte di Halloween e Spider-Man deve collaborare con l'Incredibile Hulk per fermare l'Uomo Lupo trasformato dai raggi gamma, ed evitare che contagi tutta Manhattan.

