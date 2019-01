Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 6 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy/fantascienza stasera in TV

La forma dell’acqua, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quattro premi Oscar e il Leone d’Oro di Venezia per “La forma dell’acqua”, diretto da Guillermo del Toro del 2017, con la partecipazione straordinaria di Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlberg. Nel 1963, l’America segnata dalla guerra fredda vede l’incontro tra Elisa, operatrice in un ufficio di ricerca segreto, e un esperimento segreto, una creatura misteriosa di cui si innamorerà perdutamente. Un film immenso, tratto al raffinato genio di Del Toro, reinterpretazione noir della favola della Bella e la Bestia.

Jumanji – Benvenuti nella Giungla, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2017 diretto da Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Sequel del super film del 1995, Jumanji, basato sull’omonimo racconto di Chris Van Allsburg. Quattro liceali vengono risucchiati nel mondo misterioso di un gioco. Nei panni delle loro versioni adulte, impareranno a sopravvivere nella giungla. Un film divertente e ricco d’effetti speciali mozzafiato, da non perdere.

L’ultima spiaggia, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film di Stanley Kramer del 1959, interpretato da Gregory Peck, Anthony Perkins, Fred Astaire e Ava Gardner. Tratto dall’omonimo romanzo distopico, fantapolitico e post apocalittico di Nevil Shute, è incentrato sulle vicende degli ultimi giorni di vita sulla Terra prima della sua fine annunciata. Vincitore del Golden Globe come miglior colonna sonora, è uno dei film più belli del suo anno d’uscita e un must per tutti gli appassionati del genere post-apocalittico.

Sopravvissuto: The Martian, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film del 2015 di Ridley Scott con uno straordinario Matt Damon, interpretato anche da Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig e Sebastian Stan. Tratto dal romanzo “L’uomo di Marte” di Andy Weir. Il protagonista è Mark Watnet, un astronauta accidentalmente lasciato su Marte dopo un’operazione perché creduto morto a seguito di una tempesta. Il film racconta i suoi incredibili sforzi per la sopravvivenza. Il film ha vinto un Golden Globe e 7 Premi Oscar. Da vedere anche solo per la grande prova di Matt Damon.

Avengers: Infinity War, ore 19:30 su Sky Cinema Uno

Film del 2018 di Anthony Russo e Joe Russo con Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e Chris Hemsworth. Gli Avengers e i loro alleati dovranno sacrificare tutto per uccidere Thanos e salvare il mondo e l’universo dalla terribile devastazione che li attende. Un film amatissimo dal pubblico, con un cast a cinque stelle ed effetti speciali che vi lasceranno senza fiato.

Film drammatici stasera in TV

Freedom Writers, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Film drammatico del 2007 per la regia di Richard La Gravenese, tratto dal libro “The Freedom Writers Daily” che racconta la storia vera di Erin Gruwell e della sua classe di ragazzi problematici. Con Hillary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, April L. Hernandez, Hunter Parrish, Imelda Staunton e Kristin Herrera. Erin arriva alla Wilson High School con grandi progetti, ma immediatamente si rende conto che il corpo studenti, principalmente latino-americano, vive una situazione sociale di grande disagio e ritiene che la scuola non abbia nessun valore. Un film pieno di emozioni e mai scontato, capace di catturare l’attenzione fino all’ultimo momento.

Salvate il soldato Ryan, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film di guerra del 1998 diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns, Jeremy Davies e Tom Sizemore. Ambientato nei giorni del D-Day, con riferimento particolare al 1944 e allo Sbarco in Normandia. Il capitano Miller sta preparando la sua squadra per un salvataggio oltre le linee tedesche: l’obiettivo è quello di salvare il soldato Ryan. Un film da 5 premi Oscar per regia, fotografia, montaggio, suoni ed effetti sonori decisamente da non perdere.

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Premium Cinema

Adattamento cinematografico del classico della letteratura americana di Herman Melville, “Moby Dick, la Balena”, per la regia di Ron Howard (2015). Interpretato da Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy e Brendan Gleeson. Nell’inverno del 1820, la baleniera Essex viene aggredita da una gigantesca balena bianca che sembra mossa da un sentimento di vendetta. L’episodio ispirerà il romanzo di Melville “Moby Dick”, e i membri sopravvissuti dell’equipaggio lotteranno per la sopravvivenza. Un film mozzafiato, da gustare fino alla fine col fiato sospeso.

Il dottor Zivago, ore 21:00 su IRIS

Film USA del 1965 per la regia di David Lean, con Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger e Alec Guinness. Yuri e Lara si conoscono prima della Grande Guerra quando sono rispettivamente sposati con Tonya e Pasha. Nel corso del conflitto, però, si ritrovano sul campo di battaglia. Una storia travagliata d’amore fugace ispirata al celebre romanzo di Boris Pasternak, vincitore del Nobel per la Letteratura. È considerato il 38° miglior film americano di tutti i tempi dall’American Film Institute.

Film d’azione stasera in TV

Taken: la vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film d’azione del 2012 diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, con Liam Neeson, Maggie Grace e Famke Janssen. È passato oltre un anno da quanto Bryan, agente governativo in pensione, ha salvato la figlia dal rapimento nei bassifondi di Parigi. Ancora scosso, accetta di fare un viaggio a Istanbul con la famiglia, dove incontrerà una nuova prova che metterà di nuovo in pericolo la sua bambina. Un film adrenalinico che vi terrà incollati al divano fino all’ultimo secondo.

Now you see me – I maghi del crimine, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2016 per la regia di Louis Leterrier, interpretato da Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Melanie Laurent e Dave Franco. Atlas è il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi illusionisti che nasconde un’agenda ben precisa. Il loro numero migliore? Mettere a segno rapine milionarie. Ma presto l’FBI sarà loro alle calcagna. Un film ricco d’effetti speciali mozzafiato e colpi di scena davvero unici.

Film commedia stasera in TV

Bob & Marys – Criminali a domicilio, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2018 per la regia di Francesco Prisco, con Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano Gallo e Giovanni Esposito. Un istruttore di scuola guida e una volontaria sono sposati da anni e vivono nelle loro routine, quando un gruppo di criminali si introduce in casa loro e la riempie di misteriosi pacchi dal contenuto di certo illegale. I due devono custodire la merce, e in questa situazione paradossale si rendono conto di aver ricominciato a vivere. Un film leggero e divertente per una domenica sera con tutta la famiglia.

Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2010 diretta da Paul Weitz e interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand e Dustin Hoffman. Terzo capitolo della saga tutta da ridere “Ti presento i miei”. Le disavventure di Gaylord Fotter non hanno mai fine: dopo 10 anni di matrimonio e due pargoli, sembra finalmente aver conquistato il rispetto del suocero. Ma tutto è ancora in gioco. Un film divertente e rilassante da vedere in compagnia.

Step up, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film musicale del 2006 diretto da Anne Fletcher con Channing Tatum, Jenna Dewan e Damaine Radcliffe. Tyler è un ragazzo di strada che cerca di introdursi in una scuola d’arte per un furto. Viene scoperto e condannato a restare nella scuola per la rieducazione. Lì incontra Nora, ballerina classica, con la quale nasce un’amicizia che promette qualcosa di più. Insieme, prepareranno il saggio di fine anno. Un film dal ritmo irresistibile per divertirsi e ballare con tutta la famiglia.

Last Vegas, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film del 2013 con Jon Turtletaub, interpretato da Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas e Kevin Kline. Quattro amici oltre i 60 anni decidono di godersi l’ultima notte di bagordi a Las Vegas, dove festeggeranno l’addio al celibato dell’ultimo scapolo del gruppo. Un film divertente e leggero, per una domenica senza pensieri.

Film d’animazione stasera in TV

Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema HD Hits

Iconico film d’animazione per la regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson, con doppiaggio di Renato Cecchetto, Nanni Baldini, Selvaggia Quattrini e Oreste Rizzini. Shrek è un orco che vive nella sua palude quando incontra Ciuchino, un asino parlante. I due si troveranno ad affrontare un viaggio per liberare la Principessa Fiona e consegnarla a Lord Farquaad, diranno della terra di Duloc, per liberare i personaggi delle fiabe dalla sua tirannia. Un film d’animazione che non deve mancare nel vostro repertorio.

Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa, ore 20:35 su Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2017 per la regia di Sergio Manfio. Leonardo Da Vinci decide di aiutare l’amica Gioconda a risolvere i suoi problemi economici. Al giovane genio viene un’idea fantastica: trovare una nave pirata affondata nei pressi dell’Isola di Montecristo e recuperare un grande tesoro dimenticato. Un film divertente per tutta la famiglia.

