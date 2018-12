Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 13 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 13 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2018 - Live, ore 21:15 Sky Uno (DIRETTA)

Alle 21:15 in diretta su Sky Uno l’attesissima Finale di X Factor 2018. Quattro i concorrenti rimasti in gara: Anastasio, Luna, Naomi e Bowland. Conduce Alessandro Cattelan. Ospiti: Muse, Marco Mengoni, Thegiornalisti e Ghali.

Sette meraviglie, ore 21:15 Sky Arte

Alle 21:15 su Sky Arte, torna il programma che ci porta alla scoperta dei luoghi più incantevoli d’Italia, tra monumenti incantevoli e paesaggi mozzafiato.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In questo episodio, vediamo una donna che ha fatto diverse mastoplastiche con scarsi risultati, due sorelle gemelle ossessionate dall'identità e una donna con problemi al naso.

Lezioni a luci rosse, ore 21:05 Crime investigation

Ripercorriamo una storia accaduta nel 1996, quando la professoressa 36enne Mary Kay Letourneau viene accusata di aver avuto rapporti intimi con un suo allievo 12enne. Oggi, la donna e il suo ex alunno sono felicemente sposati e hanno due figli.

Stan Lee’s Superhumans, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, una puntata di “Stan Lee’s Superhumans” dal titolo “Alta tensione”, Daniel incontra quattro persone che sostengono di essere dotati di particolari poteri.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Eva Bassanelli. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Eva?

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo come vengono realizzate le turbine eoliche e come viene usato il succo prodotto dagli alberi durante la costruzione degli pneumatici.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Nella puntata di stasera si “Mega costruzioni, Danny Forster documenta la costruzione del nuovo stadio dei Dallas Cowboys, che, con i suoi 30 ettari, sarà il più grande degli Stati Uniti e ospiterà oltre 100mila tifosi.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

WWI: la prima guerra moderna, ore 21:00 History

Nella puntata dal titolo “Respiro letale”, vediamo l’uso delle armi chimiche da parte dei tedeschi, i primi a usare gas velenosi in guerra.

La giornata mondiale del leone, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nel Ruaha National Park, in Tanzania, il controllo del territorio è fondamentale. Durante la stagione più arida, i leoni si avventurano in nuovi territori per andare alla ricerca di acqua.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa terra ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic, rivediamo altri due episodi della prima stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Moana, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, la miniserie tv sulla carriera e la vita di una delle più famose pornostar italiane, Moana Pozzi. Interpretata da Violante Placido, la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2009. Vietata ai minori di 14 anni.

Lie to me, ore 21.00 Fox

Alle 21.00, su Fox, altri due episodi di “Lie to me”, la serie con protagonista Tim Roth nei panni di Cal Lightman, uno studioso esperto della comunicazione non verbale in grado di intuire quando una persona non dice la verità. Lightman mette questa sua capacità al servizio della giustizia.

Little Murders by Agatha Christie - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Terza stagione per la raffinata versione francese dei romanzi gialli di Agatha Christie. Ogni episodio è ispirato a un romanzo della regina del giallo.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

Ancora un altro episodio del sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Un altro episodio della serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico. Nella puntata di stasera, dal titolo “Una via d'uscita”, assistiamo a un flashback, in cui Shayla va ad abitare sullo stesso pianerottolo di Elliot e gli regala un pesciolino.

Significant mother, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:09, altri due episodi di “Significant mother”, la sit-com con protagonista Nate Marlowe, proprietario di un ristorante. La storia ha inizio quando Nate scopre che sua madre Lydia ha una relazione con il suo miglior amico e coinquilino Jimmy.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “All’inseguimento della pietra occulta”.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Marte, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic un altro episodio della nuova stagione di “Marte”, la serie prodotta da Ron Howard sulle vicende di un gruppo di astronauti che atterrano sul pianeta Marte. La serie alterna momenti di fiction a interviste reali.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

A partire dalle 21:00, su Fox animation, 5 episodi della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:00 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

Game Shakers, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickeolodeon altri due episodi di “Game Shakers”, la una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Craig, ore 21:16 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:58 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

La leggenda di Biancaneve, ore 20:40 Boomerang

Alle 20:40 su Boomerang, “La leggenda di Biancaneve”, la versione del 1992 di una favola classica che piace a grandi e bambini.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Un misterioso malvagio mette una taglia sulla testa di Spider-Man, provocando attacchi di Panda-Mania, Ippopotamo e Overdrive..

Guarda anche i film in onda stasera in TV