Finale di X Factor: tutte le anticipazioni

Siamo stati alla conferenza stampa dell'attesissima Finale di X Factor 2018 al Mediolanum Forum di Assago dove il 13 dicembre alle 21.15 si terrà il supershow con migliaia di fan. La semifinale ha registrato il record stagionale di spettatori, un record di voti (il 49% in più rispetto al 2017) ed è stata, inoltre, la semifinale più vista di sempre su Sky.

La sfida è apertissima al tavolo della giuria, dove si registra una situazione di parità: Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Lodo Guenzi arrivano, infatti, alla Finale con un concorrente per squadra e l’obiettivo di arrivare sul gradino più alto del podio.

Una finale all’insegna del rap che vede ben tre concorrenti - Anastasio, Luna e Naomi - sfidarsi a colpi di flow mentre i Bowland sono pronti a sorprendere il pubblico con le loro sonorità originali.

I finalisti di questa edizione ci hanno raccontato le loro impressioni e sensazioni. Inizia Anastasio: "La soddisfazione più grande è stata vedere il mio inedito valorizzato grazie al lavoro che l'ha contornato. Non sento la pressione, perché penso di aver già fatto il mio. Poi quello che verrà verrà, non penso di dover dimostrare qualcosa in più rispetto a quanto fatto finora. Nessuna pressione, l'agitazione inizia 10 minuti prima di salire sul palco".

Passa la parola al gruppo dallo stile unico e particolare, scoperto puntata dopo puntata, i Bowland: "Siamo ben oltre le nostre aspettative. Essere qui per noi è già una vittoria, come va va".

E' il turno della Over che ha avuto il percorso più incredibie di tutti, Naomi: "X Factor è stato un percorso di grande rivelazione, ho scoperto chi sono, lati artistici e caratteriali, come reagisco alle situazioni. Mi sento arricchita, più forte e felice. Le persone lo sentono quando fai qualcosa senza limiti né barriere; non voglio abbandonare questo stato d'animo".

L'ultima a dire la sua è la piccola grande Luna che, come prima cosa, confessa quanto sia emozionata: "Sono soddisfatta, il mio obiettivo era quello di capire se tutto questo facesse per me e la vera vittora è averlo capito. Sì, tutto questo fa per me, il palco è casa mia, è lì che sono veramente me stessa".

Questa edizione è stata numerosa di "Tilt", infatti mai come quest'anno il pubblico è stato chiamato a votare nel corso dei Live Show, benché la produzione abbia invitato i giudici a non usarlo eccessivamente, dato che le discussioni e le decisioni della giuria sono il sale del programma. Ma XF non è un programma scritto e non è possibile forzare nulla ed è questa la formula vincente dello show. La stagione 2018 è stata anche ricca di iniziative sociali che hanno coinvolto tutti i ragazzi di X Factor. I concorrenti hanno vissuto esperienze importanti di contatto umano e si sono battuti per salvare il mare dall'inquinamento della plastica.

condotta per l'ottavo anno consecutivo da Alessandro Cattelan che rivela: "Nonostante il format di XF mi obblighi a essere ripetitivo accetto ben volentieri il mio ruolo di conduttore; il mio stimolo, ogni anno, sono i ragazzi". Intanto è certo che Alessandro Cattelan ci accompagnerà anche il prossimo anno con XF13, ma sul resto della giuria regna il mistero...

