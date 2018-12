X Factor 2018, Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti ospiti della Finale

È tempo di Finale per i concorrenti di X Factor 2018, che per l’occasione andrà in scena dal Mediolanum Forum di Assago (MI). Le esibizioni dei quattro finalisti (Anastasio, BowLand, Luna e Naomi) si alterneranno sul palco a quelle di altrettanti ospiti speciali per un ultimo imperdibile appuntamento live. Tra i guest della puntata ci sarà Tommaso Paradiso con i suoi Thegiornalisti, la band romana che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico di tutta Italia. La Finale di X Factor 12 andrà in onda giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Thegiornalisti: dai piccoli club di Roma ai tour completamente sold out

I Thegiornalisti nascono a Roma nel 2009, composti da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Nel 2011 esordiscono con il loro primo album “Vol. 1”, seguito da “Vecchio” un anno più tardi. La svolta della loro carriera arriva col cambio di sonorità del terzo disco “Fuoricampo” (2014): i sintetizzatori prendono il posto delle chitarre e lo stile indie italiano lascia il posto a melodie molto più pop. Sulle frequenze delle radio nazionali inizia a passare il loro singolo “Fine dell’estate” e passo dopo passo i Thegiornalisti conquistano un pubblico sempre più vasto, per poi arrivare al grande successo commerciale con l’album “Completamente sold out”. Il quarto disco in studio della band romana viene pubblicato nel 2016, certificato platino. I singoli estratti arrivano alle orecchie di tutti, a partire da “Tra la strada e le stelle” a “Completamente”. Nel frattempo Tommaso Paradiso inizia a lavorare anche come autore per i testi di altri celebri artisti italiani, tra cui Luca Carboni. Segue la collaborazione con Fabri Fibra in “Pamplona” e il successo di “Riccione”, tormentone estivo 2017. Le date del loro tour registrano ovunque il tutto esaurito. Nel 2018 i Thegiornalisti sono tornati con un nuovo album intitolato “Love”, da cui sono stati estratti i singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità puttana” e “New York”. La prima parte del loro “Love Tour” si è conclusa a Roma a fine novembre, ma la band di Tommaso Paradiso tornerà sul palco dei palazzetti di tutta Italia tra marzo e aprile 2019.

Tutto sul nuovo album “Love”

Il nuovo album dei Thegiornalisti si intitola “Love” ed è uscito il 21 settembre 2018 per Carosello Records, già certificato disco d’oro. Ad anticiparlo, sono stati estratti tre singoli: “Questa nostra stupida canzone d’amore” seguita dal tormentone estivo “Felicità puttana” (entrambi i brani hanno già conquistato un doppio disco di platino) e da “New York”. Il frontman della band, Tommaso Paradiso, ha dichiarato a Rolling Stone: «questa parola, Love, per me rappresenta la risposta a tutto: all’odio, ai tempi in cui viviamo, la risposta al veleno, a quello che passa sui social network». Il disco contiene 11 tracce, di seguito la tracklist completa: