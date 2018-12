Thegiornalisti: il nuovo singolo è "New York"

Il singolo estratto dal nuovo album dei Thegiornalisti si chiama “New York”, ed è il terzo estratto dal nuovo disco della band di Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Prima di questo ci sono stati i grandi successi di “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore” e “Felicità Puttana”. Il brano “New York” arriverà sulle radio nazionali il 7 settembre 2018 (assieme al video) in anticipazione di “Love”, quinto studio album della band in arrivo il 21 settembre.

Thegiornalisti: “New York” è una canzone che potrebbe piacere a tutti

“New York” sarà il terzo brano presente nella tracklist di “Love”, quinto studio album dei Thegiornalisti, e sarà anche il terzo singolo a entrare in rotazione radiofonica. Dopo un’estate di grandi successi, tra cui la celebre “Felicità Puttana” (14 milioni di visualizzazioni su YouTube e disco di platino FIMI), la band si prepara a trasferirsi dal tour estivo a quello autunnale nei palazzetti di tutta Italia. Tra le canzoni della scaletta, ci sarà probabilmente anche “New York”, una canzone “su misura per tutti”.

Nel corso di una dichiarazione, il frontman del gruppo Tommaso Paradiso ha infatti fatto sapere che la nuova canzone potrebbe davvero piacere a tutti, indipendentemente dal genere e dall’età. «Nella mia testa, “New York” è una canzone che potrebbe piacere a tutti. E per tutti intendo dai ragazzini di quattro anni a mia nonna. È un classico per me. Il testo l’ho scritto una mattina su un taxi mentre stavo andando in studio di registrazione per un altro lavoro. L’ho tirato via di getto. Avevo tutte queste immagini nitide davanti agli occhi che sono venute fuori da sole. Forse perché avevo dormito male, o ero turbato per qualcosa, o mi sono sentito molto solo quella mattina. Tutte e tre le cose, probabilmente. Con Dario Faini, il produttore, abbiamo scritto la musica ed è uscita “New York”. Sicuramente sia a livello di testo, sia a livello di musica, ha lo special migliore che abbia mai scritto».

Thegiornalisti in tour: le ultime date estive e poi il tour autunnale

Dopo il grande successo del tour estivo, i Thegiornalisti continueranno a diffondere la loro musica in tutta la penisola con la tournée autunnale “Love”. La data zero è prevista per il 19 ottobre 2018 a Vigevano. L’entusiasmo degli appassionati per l’album in uscita il 21 settembre ha già fatto registrare numeri importanti alla band, che vede già due delle sue date autunnali sold-out.

La tracklist di “Love”, nuovo album dei Thegiornalisti