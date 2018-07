Thegiornalisti, il nuovo album “Love” in uscita a settembre

A settembre uscirà il nuovo album dei Thegiornalisti, “Love”. Anticipato dai singoli “Questa nostra stupida storia d’amore” e “Felicità puttana”, il disco sarà un vero e proprio inno all’amore, agli affetti e alle relazioni. L’album dovrebbe affrontare tutte le fasi di una classica love story: dal corteggiamento, all’innamoramento fino – purtroppo – all’epilogo. I primi due brani estratti da “Love” hanno avuto molto successo: “Questa nostra stupida storia d’amore” ha raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre “Felicità puttana” (uscita solo un mese fa) quasi sette milioni. Dei numeri da record che hanno consacrato la band indie a mostro sacro della musica italiana.

Il tour 2018 dei Thegiornalisti per l’uscita di “Love”

“Love” è il quinto album in studio dei Thegiornalisti. Dopo la sua uscita, la band capitanata da Tommaso Paradiso andrà in tour per tutta l’Italia a sponsorizzare il disco. Si partirà il 21 ottobre da Torino, per proseguire il 23 ottobre a Bologna, il 24 ottobre a Firenze, il 27 ottobre a Roma, il 2 novembre a Bari, il 3 novembre a Napoli, l’8 novembre a Genova, il 10 novembre a Padova, l’11 novembre a Montichiari e il 18 novembre a Milano. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, tranne che per la data di Bari, ormai completamente sold out.

Britpop romano

Tra pop e romanticismo, i Thegiornalisti sono una delle band indie più apprezzate in Italia. Con sonorità simili a quelle di gruppi come Lo Stato Sociale, sono riusciti a crearsi un pubblico molto eterogeneo che comprende anche varie fasce d’età. I Thegiornalisti sono famosi ormai da qualche anno, ma la loro storia è iniziata quasi per caso molto tempo fa. Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella erano amici da tempo e nel 2009 hanno deciso di provare a tentare il salto nel vuoto creando un gruppo musicale.

Gli album dei Thegiornalisti

Nel 2011 i Thegiornalisti hanno pubblicato il primo album “Vol.1”, mentre nel 2012 è la volta di “Vecchio”. Nel 2014 viene lanciato “Fuoricampo”, il disco che li fa diventare famosi alle orecchie del grande pubblico. Nel 2015, infatti, un singolo tratto da questo lavoro diventa una vera e propria hit: stiamo parlando di “Fine dell’estate”, trasmessa in loop da tutte le radio. Forti di questo successo, nel 2016 i Thegiornalisti hanno fatto uscire il loro quarto album, “Completamente sold out”. Mai nome è stato più profetico di questo, dato che la band ha ottenuto finalmente il riconoscimento tanto aspettato e si è aggiudicata il disco di platino per aver venduto oltre 50mila copie.

La vita messa in musica

I testi dei Thegiornalisti sono molto particolari. Le loro canzoni raccontano la quotidianità delle persone normali, le vite che ognuno di noi incrocia giornalmente sulla propria strada. Per questo è facile adorare i loro brani: ognuno ci si può rispecchiare e ritrovare senza fatica. D’altronde, fin dalla loro fondazione, questo è stato il loro scopo: riportare le notizie della vita vera, proprio come fanno i giornalisti di mestiere. Però, mettendo questi momenti in musica. Così tra una notte a Riccione e una vita che ci fa somigliare ai tori di Pamplona, possiamo abbandonarci alle loro note e cantare con Tommaso Paradiso.