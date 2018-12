Programmi TV da non perdere stasera, martedì 4 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Replica della puntata di venerdì dello showcooking più spietato d’Italia. All'Excelsior Hotel Gallia di Milano, i concorrenti dovranno simulare una colazione cinese, araba e americana. Per il servizio, invece, le due brigate dovranno ispirarsi alla cucina tradizionale russa. L’ospite della quinta puntata è lo chef stellato Pino Lavarra.

I segreti di Hollywood - Gossip, ore 21:15 Sky Arte

Il programma che ci porta alla scoperta dell'affascinante mondo di Hollywood. Scopriamo come i più noti registi e produttori sono riusciti, nel corso degli anni passati, ad aggirare la censura.

Yara, ore 21:05 Crime Investigation

Il 26 Febbraio 2011, in un campo incolto del Bergamasco viene ritrovato il cadavere di una ragazzina di tredici anni scomparsa tre mesi prima. La giornalista del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l'Italia: l’omicidio di Yara Gambirasio. Un'investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. La famosa coppia di amici scova oggetti dimenticati sepolti dalla polvere, vanno alla ricerca di reliquie nascoste tra le cianfrusaglie seppellite nelle cantine o accatastate nei garage.

Car Country, ore 21:50 Blaze

Nelle puntate di “Car Country”, in onda alle 21:50 su Blaze, osserviamo l’evoluzione delle auto dagli anni ‘70 a oggi e oltre. Scopriamo quanto la cultura pop e le audaci sperimentazioni abbiano influito sui veicoli di ogni decennio.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Erika. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Erika?

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Nel programma, vengono svelate le verità dietro terribili disastri aerei. Un fatale errore di comunicazione ha causato la morte dei passeggeri a bordo del volo 152 della Garuda Indonesia.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

L'appassionante sfida tra fabbri che concorrono a forgiare armi di ogni tipo. In ogni puntata i partecipanti lottano fra loro in formidabili battaglie all'ultimo colpo di martello.

La storia delle armi, ore 21:50 History

Attraverso gli esperimenti, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali. Nella puntata di oggi, alcuno esperti internazionali analizzano tre importanti armi di massa, che le persone imparano a usare abbastanza facilmente. Inoltre, ci si chiede quale impatto avranno le armi realizzate con stampanti 3D.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa terra ha da offrire.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Escape at Dannemora- 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Comincia stasera, su Sky Atlantic, la miniserie tv diretta da Ben Stiller e interpretata da Benicio Del Toro e Patricia Arquette. Sette episodi ispirati alla fuga dal carcere di due detenuti del Clinton Correctional Facility nell’estate del 2015. Ad aiutarli, una donna impiegata nella sartoria del penitenziario, con cui entrambi avevano avuto rapporti sessuali in cambio di favori.

1992, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Sky Atlantic +1 ripropone “1992”, la serie che narra le vicende di sei personaggi che ruotano intorno al terremoto politico seguito all’arresto di Mario Chiesa, episodio che diede il via a Tangentopoli.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:50 su Fox un altro episodio del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox, un altro episodio di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Torna la serie Fox sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, 911 è il numero per le emergenze.

The Resident - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle ore 22:00, un altro episodio della seconda stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

Rosewood, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime un altro episodio di “Rosewood”, la serie che narra le vicende del dottor Rosewood, un anatomopatologo famoso con uno studio privato a Miami. Qui conduce autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più difficili.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda un altro episodio della seconda stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

Claws - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, comincia la seconda stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:06 Premium Stories

“Life sentence” racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Will & Grace, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, altri due episodi di “Will & Grace”, la serie che, dopo 11 anni, riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15, in prima visione tv, un nuovo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan, ma segue una trama a sé.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Duffy acchiappafantasmi, ore 20:40 Boomerang

Regia di G. Ford, Terry Lennon. Con i soldi di un'eredità, il papero Daffy apre con il coniglio Bugs Bunny, il porcello Porky Pig, il gatto Silvestro e il canarino Titti, un'agenzia di acchiappafantasmi.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Altri due episodi di “Miraculous: le storie di Ladybug”, la serie creata in computer grafica che vede come protagonisti due ragazzi parigini, Marinette e Adrien, che si trasformano nei supereroi Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dai supercattivi creati da Papillon.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Peter Parker è combattuto fra trascorrere le migliori vacanze estive di sempre e le sue responsabilità come Spider-Man.

Guarda anche i film in onda stasera in TV