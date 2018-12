Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 4 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film horror da vedere stasera in TV

A quiet place - Un posto tranquillo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, “A quiet place - Un posto tranquillo”, un film diretto da John Krasinski con Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward. Gli Abbott e i loro tre figli camminano scalzi dentro un supermercato abbandonato, lontano dalla città. Sono rimasti in pochi nella loro zona e devono stare attenti a non fare rumore, per non essere individuati dalle terribili creature che hanno invaso il pianeta. Per 472 giorni, gli Abbott sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni, che conoscono perché la figlia maggiore è sordomuta. Una storia familiare in chiave horror dove il silenzio fa molto più rumore dei suoni.

Knock knock, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Regia di Eli Roth. Un film con Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Ignacia Allamand, Aaron Burns. Lasciato solo da moglie e figli per un weekend, un architetto ed ex DJ riceve la visita di due ragazze giovani, piacenti e bagnate dalla pioggia che chiedono di potersi riparare e fare una telefonata. La serata finirà nel sesso ma il giorno dopo tutto sarà più chiaro. Un film che non convince del tutto, nonostante la presenza di Keanu Reeves.

Film commedia da vedere stasera in TV

Natale da chef, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Neri Parenti. Un film con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi. Gualtiero è un cuoco senza speranza ma è convinto di essere un grande chef incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui ci prova in tutti i modi. Un cinepanettone pieno di stereotipi e battute di dubbio gusto, per una serata senza pretese.

100 volte Natale, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Regia di Nisha Ganatra. Un film con Molly Parker, Racine Bebamikawe, Peter DaCunha, Bruce Dern, Victoria Fodor. Pete è il secondo di tre fratelli, belli e intelligenti, che lo fanno sentire un buono a nulla. Nel giorno di Natale spera di dimenticare le sue sfortune e di trascorrere del tempo in pace con la sua famiglia, ma tutto va storto e non vede l'ora che anche questa giornata sia giunta al termine. L’ennesimo film sul Natale e l’ennesimo film che utilizza lo stratagemma del deja-vù. Protagonisti poco espressivi per una serata senza nessuna pretesa.

Prime, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Ben Younger. Un film del 2006 con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi, David Younger. David, giovane pittore, corteggia insistentemente Rafi, una bellissima ragazza appena divorziata. Quando finalmente lei si interessa a lui, si troverà ad affrontare mille ostacoli, primo fra tutti la sua psicanalista. Una commedia romantica molto gradevole, con un cast eccezionale. Da vedere.

Le spie della porta accanto, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Greg Mottola. Un film con Zach Galifianakis, Jon Hamm, Isla Fisher, Gal Gadot, Patton Oswalt, Matt Walsh. Jeff e Karen sono sposati e vivono in un sobborgo di Atlanta. Un giorno arrivano come vicini Tim e Natalie Jones, una coppia molto cool. I Jones generano qualche sospetto in Karen, che è determinata a conoscere il loro segreto. Attori brillanti alle prese con una sceneggiatura piuttosto esile. Il risultato è una commedia gradevole e ben interpretata che però non entusiasma.

All’ultimo voto, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Regia di David Gordon Green. Un film con Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Zoe Kazan, Scoot McNairy. Un candidato alla presidenza boliviano sta fallendo nei sondaggi, nonostante il suo team sia composto da professionisti americani. A capo di questa squadra, la brillante stratega “Calamity” Jane Bodine. Una commedia che parte bene ma che non riesce a mantenere lo stesso tenore fino alla fine.

Take me home tonight, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Michael Dowse. Un film con Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler, Teresa Palmer, Chris Pratt, Michael Biehn. Siamo nel 1988. Matt si è laureato al MIT ma lavora come commesso in un video store. Un giorno vede entrare quella che al liceo era la ragazza dei suoi sogni e finge di essere nel negozio come acquirente. Lei lavora in una finanziaria e lui si spaccia per un impiegato di Goldman Sachs. Una commedia leggera e divertente ambientata negli anni ‘80. Per una serata poco impegnativa.

The Bachelors - Un nuovo inizio, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

In prima serata su Sky Cinema Uno +1 alle ore 20.15 va in onda “The Bachelors – Un nuovo inizio”, film diretto da Kurt Voelker con Odeya Rush, J.K. Simmons, Julie Delpy, Charlie DePew, Kevin Dunn, Spencer List. Dopo la morte della moglie, Bill parte con il figlio Wes. Durante il viaggio incontreranno due donne speciali. Una commedia agrodolce sulla voglia di ricominciare.

Maschi contro femmine, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone. L’eterno conflitto tra uomini e donne raccontato attraverso quattro storie che si avvicendano di continuo, intersecandosi in più punti. Walter e Monica sono alle prese con il primo figlio e non fanno l'amore da quasi un anno. Intanto, i vicini di casa Chiara e Diego non perdono un'occasione per insultarsi a vicenda. Marta e Andrea, invece, sono due studenti universitari che condividono un appartamento e una ragazza. Una commedia ben interpretata, anche se troppo teatrale per impostazione e tempi.

Film avventura da vedere stasera in TV

King Arthur, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film di Antoine Fuqua. Con Clive Owen, Ioan Gruffudd, Joel Edgerton, Keira Knightley, Ray Winstone. Nonostante sia stato stroncato dalla critica, soprattutto per la scelta di collocare la vicenda nel 460 d.C., in “King Arthur” troviamo una sceneggiatura con dialoghi brillanti e anche una colonna sonora molto suggestiva. Nel complesso, il film è gradevole e ben fatto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’attimo fuggente, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film di Peter Weir. Con Robin Williams, Ethan Hawke, Norman Lloyd, Robert Sean Leonard, Josh Charles. In un college nel New England degli anni Cinquanta, un professore simpatico e anticonformista esorta i ragazzi ad affrontare lo studio e la vita seguendo le proprie idee e non quelle dei loro nonni. Uno degli studenti, entrato in conflitto con i genitori, si suiciderà. Un film diventato un cult, commovente ed emozionante, con un grande Robin Williams. Oscar alla migliore sceneggiatura originale.

La parola ai giurati, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Sidney Lumet. Un film del 1957 con E.G. Marshall, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Martin Balsam, Ed Begley, Jack Klugman. Il film si svolge in un’unica stanza, dove dodici giurati stanno decidendo se condannare o assolvere un ragazzo sbandato accusato di omicidio per rapina. Un film considerato un capolavoro assoluto del cinema. Tratto dall’omonimo sceneggiato televisivo,

L’inganno, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Sofia Coppola. Un film con Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence. In piena Guerra di Secessione, nel profondo Sud, le donne rimaste in un internato per ragazze di buona famiglia danno ricovero ad un soldato ferito. Dopo essere stato curato e rifocillato, resta nella sua camera attraendo però l'attenzione di tutte. La tensione aumenterà mutando profondamente i rapporti tra loro e l'ospite. Remake de “La notte brava del soldato Jonathan”, nonostante un cast stellare, il film non è perfettamente riuscito.

Snow Angels, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di David Gordon Green. Con Deborah Allen, Michael Angarano, Jeannetta Arnette, Kate Beckinsale, Peter Blais, Brian Downey. Arthur è un liceale insicuro, che suona il trombone nella banda della piccola cittadina dove vive. Lavora anche in un diner, dove si diverte a flirtare con Annie, che qualche anno prima era la sua babysitter. Film tv tratto dall’omonimo romanzo di Stewart O’Nan, il film è riuscito a metà. Da vedere per una serata senza troppe pretese.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blind horizon - Attacco al potere, ore 20:15 Sky Cinema Max +1

Un film di Michael Haussman. Con Val Kilmer, Neve Campbell, Sam Shepard, Noble Willingham, Amy Smart. Frank ha perso la memoria dopo essere colpito da un proiettile in un piccolo villaggio del New Mexico. Cercando di ricostruire le sua mosse e di risalire alla sua vera identità scopre di essere parte di un piano per assassinare il presidente. Un thriller ben congegnato, che riesce a tenere viva l’attenzione dello spettatore.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il delfino, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Regia di Eduardo Schuldt. La storia di Daniel, un giovane delfino che vive all'interno di una barriera corallina. Il suo mondo è soggetto a una sola regola: vivere per pescare. Ma Daniel ha un sogno: poter trovare l'onda perfetta. Un film d’animazione non perfettamente riuscito dal punto di vista della sceneggiatura. Per una serata in famiglia.

Emoji - Accendi le emozioni, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017 diretto da Tony Leondis, “Emoji - Accendi le emozioni” ha come protagonista Gene (doppiato da Tiziano Ferro) e le altre emoji che popolano il cellulare di Alex, un liceale che pensa solo allo smartphone. Un film colorato e divertente che piacerà molto ai più piccoli e che farà riflettere gli adulti sull’interferenza della tecnologia nei rapporti umani.

