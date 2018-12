Escape at Dannemora, dal 4 dicembre su Sky Atlantic

Sky Atlantic presenta ESCAPE AT DANNEMORA, la prima serie TV diretta e prodotta da Ben Stiller. Escape at Dannemora è la nuova produzione targata Showtime sulla leggendaria evasione del 2015 da un carcere di massima sicurezza e sulla conseguente caccia all’uomo, la più grossa nella storia dello Stato di New York. Nel cast, i premi Oscar® Patricia Arquette e Benicio Del Toro, e Paul Deno. Da martedì 4 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic (disponibile anche su Sky On Demand)

Una storia vera che supera la fantasia. Quella di tre oscuri personaggi in cerca della libertà e di un piano di fuga cucito ad arte, che nel 2015 permise loro di evadere dalla più grande prigione di massima sicurezza di New York e tentare la fuga in Canada. Questa la storia raccontata in ESCAPE AT DANNEMORA, miniserie evento SHOWTIME che andrà in onda da martedì 4 dicembre, alle 21.15 su Sky Atlantic (e disponibile anche su Sky On Demand).

Prodotta e diretta da Ben Stiller (Zoolander, Tropic Thunder, Una notte al museo), al suo esordio dietro la macchina da presa di un prodotto per la tv, la miniserie vanta un cast d’eccezione: i premi Oscar® Benicio Del Toro (Traffic, Sicario, I soliti sospetti) e Patricia Arquette (Boyhood, Boardwalk Empire, Ed Wood) e Paul Dano (Wildlife, Youth – La Giovinezza, Il Petroliere).

Girata principalmente nell’area in cui si sono svolti i fatti del 2015, la cosiddetta Dannemora, la serie ricostruisce gli eventi accaduti nel giugno di quell’anno quando due uomini condannati per omicidio, Richard Matt e David Sweat, evadono - per la prima volta nei 170 anni di storia del carcere - dal Clinton Correctional Facility e restano in fuga per 23 giorni. Si scatena così una poderosa caccia all’uomo, con un ingente dispiegamento di forze, che viene seguita in diretta, minuto per minuto, dai media.

Richard Matt – interpretato da Benicio Del Toro - è la mente della fuga, un manipolatore che alterna atti di violenza a pennellate talentuose su tela, su cui ritrae celebrità come Julia Roberts, Hillary Clinton e Barack Obama. Richard proprio non riesce a smettere di immaginarsi fuori dalle sbarre. David Sweat – Paul Dano - è il suo compagno di blocco, l’altro uomo con cui il piano prende vita, solitario, disturbato e maniaco dell’ingegneria. I due mettono in piedi un piano ambizioso e in apparenza impossibile che si realizzerà grazie a una donna, Joyce “Tilly” Mitchell - interpretata da Patricia Arquette - madre e moglie annoiata che lavora nella sartoria della prigione e che nelle giornate trascorse dentro il penitenziario cerca la fuga dalla sua quotidianità. “Tilly”, non nuova a dei veri e propri flirt coi detenuti del penitenziario, ha un coinvolgimento anche intimo con i due uomini e decide di aiutarli nel loro piano. A una condizione…

Nel cast anche David Morse (Il miglio verde, The Hurt Locker) e Catherine Scott (Rain Man, Beethoven) e Eric Lange (Narcos) nei panni del marito di Tilly. La serie è scritta e prodotta da Brett Johnson (Mad Men), Michael Tolkin (The Player), Michael De Luca (The Social Network, Cinquanta sfumature di grigio), Bryan Zuriff (Steve Jobs, Ray Donovan), Nicky Weinstock e Bill Carraro (Blade Runner 2049, Terminator Genisys).