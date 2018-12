Su Sky Atlantic sta per arrivare Escape at Dannemora , la miniserie diretta da Ben Stiller che racconta una sorprendente evasione avvenuta nel 2015 a Dannemora, nello stato di New York. Quella di David Sweat e Richard Matt (interpretati rispettivamente da Paul Dano e da Benicio del Toro ) fu infatti una fuga che fece molto scalpore sui media, sia perché portò a una massiccia caccia all'uomo, sia perché i due detenuti in questione, due assassini conclamati, furono aiutati nella loro impresa da una dipendente della prigione, Joyce 'Tilly' Mitchell (interpretata da Patricia Arquette ). A rendere ancora più morboso il tutto ci fu il fatto che Tilly all'epoca aveva una relazione sessuale sia con David sia con Richard. Completano il cast Eric Lange (Lyle Mitchell, il marito di Tilly), Michael Imperioli (che interpreta Andrew Cuomo, Governatore dello Stato di New York dal 2011), Bonnie Hunt (nei panni di Catherine Leahy Scott), Jeremy Bobb (nei panni di Dennis Lambert). In attesa del debutto, previsto per martedì 4 dicembre alle 21.15, sfoglia la gallery di Escape at Dannemora