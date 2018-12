Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 26 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 26 novembre.

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, due puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. La finale della città di Palermo si svolge nel suggestivo scenario di Villa Boscogrande. 4 pasticcerie si contendono il titolo preparando un dolce con pasta di mandorle, pistacchio e ricotta.

Sei in un paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte

Condotto da Dario Vergassola e da Roberta Morise, il programma ci porta alla scoperta delle location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. Nella puntata di stasera, ammiriamo il centro storico di Firenze.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime Investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:05 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:05 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Comedy Central presenta Gabriele Cirilli, ore 20:55 Comedy Central

“Evviva la felicità” è il titolo dello spettacolo di Gabriele Cirilli registrato al teatro San Babila. Per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Flavia Nossa - Farmacista di giorno e speaker radiofonica di notte, Flavia è una donna dalle mille risorse. Chi sceglierà il suo abito da sposa, mamma Maria Luisa o la suocera Nadia?

I segreti delle strutture, ore 21:00 Discovery Channel

Nella puntata de “I segreti delle strutture” di stasera, riveliamo i segreti di uno dei più grandi esempi di architettura vittoriana. Scopriamo, infatti, come è stato realizzato il Palazzo di Westminster a Londra.

Dittatori: le regole del potere, ore 20.55 National Geographic

Alle 20:55 su National Geographic “Dittatori: le regole del potere”. Diversi dittatori hanno ottenuto il potere attraverso metodi simili e grazie a momenti storici particolari, come le crisi economiche che hanno spinto il popolo ad appoggiare i regimi dittatoriali.

World’s top 5, ore 21:05 Discovery Science

Torna, su Discovery Science alle ore 21:05, “World’s top 5”, il programma che mette a confronto le più grandi meraviglie meccaniche per stabilire quale è la migliore nel proprio campo.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21:10 Discovery travel & living

Nella puntata di stasera, intitolata “Baby è tornata”, Travis deve aiutare il chihuahua Chipa a perdere peso e a imparare a resistere al cibo. Poi, si trova a dover supportare una famiglia alle prese con i problemi di salute di un maiale ingrassato un po’ troppo.

Combat trains, ore 21:00 History

Alle ore 21:00 su History, “Combat trains”, che evidenzia l'importanza strategica dei treni durante il corso della Storia. Nella puntata di stasera, lo storico Neil Faulkner illustra le operazioni di Lawrence d'Arabia e dei suoi scontri contro l'Impero Ottomano.

Il miracolo della pioggia, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild, “Il miracolo della pioggia”, con una puntata in prima visione tv. L'Okavango è uno degli habitat più incredibili sulla Terra. Durante l'inverno, le creature attendono l'arrivo delle piogge che trasformano il territorio.

Gli acchiappanimali, ore 21:00 Nat Geo people

Nella puntata di stasera, dal titolo “Il procione intrappolato”, vediamo un procione che è rimasto bloccato in Florida. Inoltre, a Tucson, Marc e Jeff vanno a caccia di un serpente che potrebbe essere velenoso.

Serie TV in onda stasera

Deutschland 86 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, altri due episodi di “Deutschland 86”. Premiata con l'International Emmy, la spy story ambientata durante la Guerra Fredda è il sequel di “Deutschland 83”.

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, rivediamo la seconda stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

The Walking Dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Ancora un episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. La serie è basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, con l’aggiunta di altri personaggi. La storia è quella di Rick Grimes, un vice sceriffo che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

The Gifted - 1^ TV, ore 22:10 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel basata sui personaggi degli X-Men. Protagonista è la famiglia Strucker, i cui figli sono dei mutanti e si trovano, quindi, a fuggire dal Governo. Unendosi a un gruppo di mutanti clandestini, il loro scopo è quello di sopravvivere a un mondo che gli è ostile.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Continuano, in prima visione TV, gli episodi dei “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle.

Station 19 - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Secondo spin-off di “Grey’s anatomy”, la serie si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in prima visione tv, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Deception - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, un altro episodio, in prima visione tv, di “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

Manifest - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Last man standing, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, altri due episodi della sesta stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Sempre in prima visione tv, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, un altro episodio del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:20 Fox Animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 21:00 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinnn!!! and the Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Titti turista tuttofare, ore 20:40 Boomerang

Regia di J. Walker, Karl Toerge, Charles Visser. Titti esce dalla gabbia per fare il giro del mondo: dalle Alpi alla giungla africana, dal Tibet all'Australia, dalla Muraglia cinese a Venezia. Sempre sotto la costante minaccia di Silvestro.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Con la puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, dal titolo “Le origini” si riparte dall’inizio. Dopo essere stato morso da un ragno radioattivo, Peter usa le cinque fasi del metodo scientifico sperimentale per comprendere cosa gli stia accadendo.

