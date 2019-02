Gomorra 4, le prime immagini dal set

E' presto per capire se e come cambieranno le alleanze nella nuova stagione di Gomorra La Serie, la quarta, che vedremo prossimamente su Sky Atlantic. Magari ci saranno nuove figure che diventeranno protagoniste. La stagione numero 3 ha visto parecchi regolamenti di conti, personaggi di spicco hanno fatto una brutta fine. Citiamo Scianel, interpretata da Cristina Donadio, e Ciro, l'amato/odiato Marco D'Amore, anche se su di lui aleggia un po' di mistero, in quanto alcune bolle di ossigeno circondavano il suo corpo che affondava nelle acque del Golfo di Napoli e dunque c'è chi crede che risorgerà, essendo il suo soprannome l'Immortale. Quel che è certo è che lo vedremo per la prima volta nei panni di regista.



Insomma aspettando di capire qualcosa in più, ecco un paio di foto. Nella prima, dietro al ciak, ci sono Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell'Anna), lui davanti lei dietro. Che significa? Lui comanda e lei segue? Oppure lui deve guardarsi le spalle? Oppure c'è una terza via che ci sfugge? Nella seconda immagine la regista Francesca Comencini è dietro la telecamera, sta costruendo, con la sua squadra, un nuovo capitolo di Gomorra La Serie.

Guarda il trailer di Gomorra 4