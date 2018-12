Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con Deutschland 86 , sequel dell'apprezzata serie Deutschland 83 . Gary Banks tradisce Martin e Lenora e li porta dritti dritti nel mezzo di un conflitto in Angola. Dopo aver evitato l'esplosione di una bomba in una raffineria, Martin viene ferito. Si risveglierà in Libia, in mezzo al deserto. A Berlino Est, Schweppenstette riesce a rientrare nelle grazie di Fuchs, che gli affida una missione importante: portare a termine un accordo commerciale a Berlino Ovest. Riuscirà Walter a resistere alle tentazioni del capitalismo? Tina Fischer ha seri dubbi sul farmaco che sta testando... Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda lunedì 26 novembre alle 21.15

Deutschland 86, episodio 3: Dragon Rouge Il mercenario Gary Banks, non proprio l'uomo più affidabile del mondo, ha fatto il doppio gioco con Martin e Lenora, portandoli dritti dritti nel mezzo di un conflitto in Angola. Teatro del conflitto è una raffineria, e a scontrarsi sono un gruppo di paramilitari sostenuti dalle forze comuniste e i ribelli sostenuti dalle forze capitaliste. Ad alzare ulteriormente l'asticella della tensione c'è una bomba pronta a esplodere e a fare danni inimmaginabili: riuscirà Martin a evitare il disastro? Soprattutto: Martin può veramente fidarsi di Lenora? A Berlino Est, intanto, Walter Schweppenstette, il padre di Martin, è alla ricerca di un modo per convincere Fuchs a fidarsi nuovamente di lui. Walter, però, vorrebbe anche essere presente nella vita del nipotino, ma Ingrid non è d'accordo. Tina Fischer, la sorella di Thomas Posimski, porta avanti i test in ospedale, ma è seriamente preoccupata per gli effetti collaterali del farmaco che sta testando. A Berlino Ovest, Alex, ora attivista per i diritti dei malati di AIDS, racconta agli amici Tim e Katie cos'è successo tra lui e suo padre in passato.

Deutschland 86, episodio 4: Le Cafard

Martin è rimasto seriamente ferito durante la fuga dalla raffineria, ma quando si sveglia non è più in Angola: è in Libia! Precisamente si trova da qualche parte nel deserto, e lì, tra le persone che fanno parte della carovana, conosce Samira e Khaled, due misteriosi agenti interessati a lui e a ciò che lui sa per poter sovvertire la situazione libica attuale. Praticamente, Martin è stato "venduto" a loro da Banks, uno capace di vedere affari ovunque! Durante il suo soggiorno, Martin si rende conto di quanto siano pericolosi i suoi "salvatori", e, dopo aver sventato un potenziale attacco terroristico, scappa. Dietro la sua fuga, però, c'è l'aiuto di qualcuno che ha un conto in sospeso con lui... Dalla Germania Ovest, Thomas manda in onda in radio delle interviste di dissidenti della DDR. Ovviamente dietro c'è Tischbier. Lenora, al sicuro in un hotel in Angola, riflette sulle scelte fatte finora e sul futuro. Schweppenstette è di nuovo nelle grazie di Fuchs, che gli affida un compito importante. Per portare a termine la missione, Walter deve recarsi a Berlino Ovest per chiudere un accordo commerciale: riuscirà a resistere alle tentazioni del capitalismo? Tina e suo marito Christoph cominciano a pensare che è arrivato il momento di fuggire dalla DDR. Lasciare la Germania Est, però, è più facile a dirsi che a farsi, specialmente ora che Tina è strettamente sotto controllo.