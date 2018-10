Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 26 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, venerdì 26 ottobre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

This is Maneskin - 1^ TV, ore 20.15 Sky Uno

In prima visione tv, "This is Maneskin" è il documentario in cui i Maneskin raccontano la loro avventura. Non ancora ventenni, si presentano, si rivelano e si mettono in scena per esprimere la loro personalità, il loro vissuto e le loro passioni.

E poi c’è Cattelan a teatro, ore 21.30 Sky Uno

Torna lo show condotto da Alessandro Cattelan, con interviste a grandi ospiti nell’esclusiva location del Teatro Parenti di Milano. La replica della quinta puntata vede come ospiti Andrea Bocelli, Alessandro Del Piero, Quentin40 e Achille Lauro.

Karl Lagerfeld - A lonely king, ore 21.15 Sky Arte

Scopriamo vita e carriera di Karl Lagerfeld, noto direttore creativo di Chanel. Che uomo si nasconde dietro gli occhiali scuri, l'impomatata coda di cavallo e il rigido colletto della camicia?

Il contadino cerca moglie, ore 21.00 Fox life

Replica della seconda puntata della nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”. Dopo gli speed date e la festa, Diletta Leotta accompagna i contadini verso la prima decisione da prendere: quali saranno i pretendenti che andranno con loro in fattoria?

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Una caccia lunga vent'anni - 1982: un killer americano uccide numerose vittime. La caccia all'uomo dura circa 20 anni.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri - 1^ TV, ore 21.00 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. Una grande opportunità - Isolati dal resto del mondo, alcuni uomini rinunciano alla modernità per vivere in modo estremo. Rich deve fare i conti con le conseguenze dell'incidente; Eustace valuta un'opportunità d'oro. Scoperta inaspettata - Morgan fa una scoperta inaspettata che potrebbe portare a un punto di svolta la sua avventura; intanto, Tom dà il massimo sul lavoro, ma non ottiene alcuna gratificazione.

Takeshi’s Castle, ore 21.00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Enrica Passalacqua - Nel 2006 Enrica conosce Gianmarco, e insieme alla madre va a lavorare nel ristorante della vulcanica suocera. Dopo anni di casa e bottega arriva la proposta di nozze. Ma chi vestirà la sposa?

Acquari di famiglia, ore 21.00 Discovery Channel

Ty Dolla - L'artista hip hop Ty Dolla commissiona un enorme acquario d'acqua dolce per la sua casa a Long Beach. Vorrebbe inserire degli elementi legati al rock e delle repliche dei suoi premi. Acquario a sorpresa - Howie Mandel vuole che l'ATM costruisca un altro acquario! Stavolta si tratta di una sorpresa per il manager della sua società. Cosa decideranno di fare?

Supercar: macchine da sogno, ore 20.55 National Geographic

In “Supercar: macchine da sogno”, Afzal Kahn, noto designer d’auto e imprenditore londinese, con l’aiuto di Ralph e Ranen, trasforma bolidi unici in lussuosissime macchine dal look incredibile. Chevrolet Camaro - Ralph e Ranen arrivano in America. Afzal ha chiesto loro di scovare una Muscle Car americana e adattarla al mercato anglosassone.

Misteri dal sottosuolo, ore 21.05 Discovery Science

Guidati dal biologo ed esploratore Rob Nelson, questa serie ci porta letteralmente sottoterra alla scoperta di antichi siti archeologici, tesori nascosti ma anche dei più moderni bunker. La Stonehenge subacquea - Rob Nelson indaga sulle misteriose rocce site nella parte inferiore del lago Michigan nota come 'Stonehenge subacquea'. Inoltre, va alla ricerca di un tunnel di fuga ad Alcatraz.

Redwood kings, ore 21.10 Discovery travel & living

Ogni puntata della serie mostra tutto il lavoro necessario per ricavare meravigliose sculture dal legno delle sequoie. I due gemelli Ron e John Daniels lavorano fianco a fianco nella loro società a conduzione familiare, la Daniels Wood Land. Rifiuti da custodire - La squadra è in viaggio in California per recuperare alcune enormi sequoie costiere cadute e per riprodurre una croce di legno che rievochi la storica missione di Sant'Antonio.

Come i Germani hanno cambiato il mondo, ore 21.00 History

Analizziamo la storia dei Germani, termine con il quali si identificano le tribù e clan che vivevano nel nord e nel centro dell'Europa durante il VI secolo a.C. Quali erano i loro costumi e le loro tradizioni?

Gli animali più pericolosi, ore 21.00 Nat Geo Wild

La trasmissione di Nat Geo Wild, ricca di adrenalina e suspense, entra nel mondo delle guerre tra animali, tra la sopravvivenza e il desiderio di potere. Abilità straordinarie - In una costante lotta per la sopravvivenza, gli animali hanno sviluppato diversi superpoteri che permettono loro di sopravvivere nei territori più ostili, proprio come il Botswana.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21.00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. Decisioni importanti - Il coniglio di una dottoressa ha solo 6 anni, ma soffre di una particolare malattia che minaccia di ucciderlo. Inoltre, un giovane macaco è nato con un ginocchio al contrario.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Save me - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic HD

In prima TV il finale di stagione di “Save me”, produzione originale Sky. Nelly gioca la sua ultima carta per liberare Jody, mentre Claire tenta di strappare una confessione al principale sospettato.

Smilf - 1^ TV, ore 22.05 Sky Atlantic HD

In prima tv, alle 22.05, gli ultimi due episodi, in prima tv, della prima stagione di “Smilf”, la serie sulle vicende di una giovane madre single di Boston con una vita decisamente non convenzionale. Una confezione di pop corn e una lattina di vino - Bridgette, Eliza e Larry passano una giornata intera insieme per cercare di risolvere un problema. Intanto Tutu si sente disperatamente depressa. Pranzo da Mark e due tazze di caffè' - Bridgette si imbatte su Tinder nella persona meno opportuna per lei. Intanto Tutu si prepara per andare in crociera, e Rafi si prepara ad un cambiamento di vita radicale.

Mac Gyver, ore 21.00 Fox

Crisalide - MacGyver è incaricato di trovare la talpa del Governo che sta lavorando segretamente per sabotare la Fondazione Fenice. Nikki è la prima sospettata.

Magnum P.I., ore 21.50 Fox

Remake del cult anni '80 su un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. Dalla testa in giù - Magnum aiuta un pescatore cui hanno rubato un prezioso carico. E scopre che anche il ladro ha bisogno di aiuto.

911, ore 22.10 Fox life

Replica del primo episodio della seconda serie su un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco. Sotto pressione - In uno dei giorni più caldi dell'anno, gli operatori del 911 rispondono a un'impressionante serie di chiamate.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox Life

In prima visione tv, il primo episodio della quattordicesima stagione e 300° in assoluto della leggendaria serie procedural. La squadra ha poco tempo per cercare di salvare Reid e Garcia, rapiti da un serial killer: la chiave del caso si trova nel passato.

Harrow - 1^ TV, ore 21.55 Fox crime

La nuova serie crime con Ioan Gruffudd, un carismatico e anarchico anatomopatologo che nasconde un segreto. Pia Mater - Dass e Harrow seguono il caso di uno strano incidente d'auto avvenuto in campagna. Intanto, la macchina di Quinn viene ritrovata, e Steph è interrogata.

Animal kingdom, ore 21.15 Premium crime

Alle 21.15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf. Deposito - Baz valuta il furto allo yacht mentre Craig e Deran considerano varie opzioni per eseguirlo. Nel frattempo Baz recluta J per un lavoro personale.

Rise - 1^ TV, ore 21.15 Premium Stories

Nell’episodio di “Rise” del 19 ottobre, in prima TV alle 21.15 su Premium Stories, Robbie è molto depresso e Lou capisce che sarà così finché non tornerà a giocare a football. Quindi chiede al coach di rimetterlo in squadra, esonerandolo dalle prove in teatro per una settimana.

Wrecked, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21.15 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano. Salviamo l'isola - Todd, Florence ed Emma prendono il largo sulla zattera mentre Owen, rimasto solo, vaga per l'isola finché non incontra la sua collega Rosa, anche lei sopravvissuta con un gruppo di altre. La salvezza è vicina - Steve è diventato ormai un vero e proprio despota. Arriva perfino a uccidere Kurt, perché, avendo avvistato un barcone di fronte all'isola, voleva fare dei segnali con la pistola.

Blood Drive, ore 21.15 Premium Action

Nell’episodio della serie fantascientifica americana “Blood Drive” in onda stasera alle 21.15 su Premium Action, Grace scopre che il Vecchio Heart in realtà è sua sorella Karma, che ha organizzato la Blood Drive proprio per vendicarsi di tutto il male che Grace le ha fatto subire. Arthur verrà eletto il nuovo Primo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. Prendi la mia vita, per favore - Dopo molti anni di invidia, Homer scopre che non era il suo ex compagno del liceo Vance il presidente del comitato studentesco, ma lui stesso! Ora vuol sapere come sarebbe stata la sua vita se lo avesse saputo prima. La spia venuta da... d'oh! - Homer cerca di diventare amico della nuova guardia di sicurezza dell'impianto nucleare, ma l'uomo non sembra per niente interessato. Millie l'orfanello - I genitori di Milhouse sono dispersi in mare e dati per morti: il ragazzino deve cavarsela da solo, e questo lo fa diventare più sicuro di sé e in definitiva... più figo! Bifolchi di coccio e manici di scopa - I Simpson hanno un incidente terribile, e vengono salvati da una famiglia di bifolchi. Homer si trova subito bene col capofamiglia.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21.15 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa. Sei le puntate di “Oggy e i maledetti scarafaggi” per stasera 26 ottobre a partire dalle 21.15 su DeA kids.

Alvinn!!! And the Chipmunks, ore 20.50 Nick jr

Due episodi della prima stagione, di “Alvinn!!! And the Chipmunks”. Un’email pericolosa / Non posso - Simon è disperato perché non riesce a risolvere il compito d'informatica. È talmente in difficoltà che si sfoga con Alvin. Il carillon / Consegna speciale - La gatta della direttrice è scomparsa! La donna chiede aiuto ad Alvin e Theodore per attaccare gli annunci della scomparsa.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

Il giorno delle gambe - I Teen Titans vengono sconfitti da alcuni robot perché hanno le gambe troppo deboli. Corvina li convince ad iniziare un duro allenamento e forma la Lega delle Gambe. La fatina dei denti - A Bibi cade un dente e lo mette sotto al cuscino. Al suo risveglio trova del denaro che gli ha portato la Fatina dei Denti. Gli altri Titans iniziano a estrarsi i denti per ricevere denaro. L'aspetto non conta - Robin legge agli altri la storia del Brutto Anatroccolo sostenendo che l'aspetto non conta, fin quando Beastie Boy non subirà una metamorfosi e si trasformerà in una creatura orrenda. Peperoncini a go go - I Titans sono abituati a mangiare patate lesse e cibo insipido. Da quando assaggiano spezie e cibo piccante, il loro stile di vita cambia, ma ci saranno delle conseguenze.

Scooby Doo e la Scuola del Brivido, ore 20.40 Boomerang

Regia di R. Patterson, Bill Perkins, Willard Kitchen, Phil Valentine. Scooby, Shaggy, e Scrappy diventano insegnanti di ginnastica in una spaventosa scuola femminile dove le studentesse sono tutte mostri. Quando le ragazze vengono rapite, tocca alla gang salvarle!

Vampirina, ore 21.00 Disney Junior

Due episodi di “Vampirina” di stasera, a partire dalle ore 21.00 su Disney Junior. Vampirghiozzo - Quando Vampirina ha un attacco di 'singhiozzo del vampiro', Poppy e Bridget si sforzano di trovare un modo per spaventarla. Il 'Giorno della Poesia' - In occasione del Giorno della Poesia, Vampirina aiuta Bridget a superare la paura di leggere di fronte alla classe.

Soy Luna - 1^ TV, ore 20.35 Disney Channel

Temporale in vista - Ambar si sente in colpa per aver tradito suo nonno. Più tardi, Matteo e Luna si incontrano mentre sta per arrivare un temporale. E i due finiranno per baciarsi sotto la pioggia.

