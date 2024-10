Shawn Mendes fa coming out: "Cerco di capire mia sessualità"

Secondo un filmato condiviso dai fan sui social media, durante il suo concerto a Denver di lunedì Shawn Mendes ha dichiarato di stare "scoprendo" la sua sessualità. Lo ha fatto prima di eseguire il suo inedito "The Mountain", il cui testo fa proprio riferimento alle speculazioni sul suo orientamento

Durante il suo concerto di lunedì in Colorado, Shawn Mendes si è preso del tempo per affrontare un argomento personale. Il video della sua "riflessione" - condivisa con il pubblico del Red Rocks Amphitheatre- è in breve diventato virale. "Da quando ero molto giovane, girava questa curiosità sulla mia sessualità, la gente ne ha parlato per così tanto tempo", ha detto al pubblico, riflettendo sul fatto che ha iniziato nel mondo della musica quando aveva 15 anni. "Penso che sia un po' sciocco, perché penso che la sessualità sia una cosa così meravigliosamente complessa ed è così difficile da incasellare in schemi predefiniti".

"Un'intrusione nella mia vita privata" Mendes ha poi aggiunto che "mi è sempre sembrata un'intrusione in qualcosa di molto personale per me, qualcosa che stavo capendo in me stesso, qualcosa che dovevo ancora scoprire e che devo ancora scoprire. (...). La vera verità sulla mia vita e sulla mia sessualità è che, amico, la sto solo capendo come tutti". Un messaggio di vicinanza, dunque, a chi come lui, sta vivendo una fase di scoperta: "A volte non lo so davvero e altre volte sì. E mi fa davvero paura perché viviamo in una società che ha molto da dire a riguardo". leggi anche MTV EMA 2024, annunciati i primi performer: da Shawn Mendes a Raye

"Voglio solo essere un umano in grado di provare emozioni" In passato Shawn Mendes è stato legato a Camila Cabello e Hailey Bieber e oggi sta solo cercando la sua strada, come racconta al suo pubblico: "Provo a essere coraggioso, permettermi semplicemente di essere un essere umano e di provare emozioni", ha detto Mendes. "E questo è tutto ciò che voglio dire a riguardo per ora". Intanto l'artista sembra molto concentrato sulla release del nuovo album e il 14 novembre, il giorno prima dell'uscita di Shawn , un film concerto dal vivo del disco verrà proiettato in alcuni cinema selezionati in tutto il mondo. Intitolato Shawn Mendes: For Friends And Family Only (A Live Concert Film) il film ritrarrà Mendes mentre esegue l'album per intero e svelerà l'ispirazione dietro ogni canzone. leggi anche Shawn Mendes torna alla musica, l'annuncio

Il ritorno alla musica di Shawn Se il film concerto girato al Bearsville Theater di Woodstock, New York, offre un'immersione nel mondo di Shawn, c'è da aggiungere che l'album tutto segna un nuovo progresso per l'artista, sancendo, di fatto, il suo ritorno alla musica dopo il suo primo disco da Wonder del 2020 e dopo la cancellazione del Wonder tour del 2022 per concentrarsi sulla sua salute mentale: "La musica può davvero essere una medicina. Due anni fa mi sentivo come se non avessi assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non potevo entrare in uno studio senza cadere nel panico totale. Essere qui adesso con 12 bellissime canzoni finite è come un dono", ha detto Mendes annunciando l'album.