Shawn Mendes torna alla musica, l'annuncio

Shawn Mendes su Instagram: "La musica può essere davvero una medicina. Due anni fa sentivo di non avere assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non riuscivo a entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale"

shawn mendes: “La musica può essere una medicina"

A circa quattro anni di distanza da Wonder, Shawn Mendes è pronto al grande ritorno. Il cantante ha annunciato l'arrivo di Shawn per venerdì 18 ottobre. Giovedì 8 agosto il cantante pubbliccherà i brani Why Why Why e Isn’t That Enough.

Shawn Mendes ha condiviso la copertina dell’album in un post sul suo profilo Instagram: “La musica può essere davvero una medicina. Due anni fa sentivo di non avere assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non riuscivo a entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale. Quindi essere qui ora con dodici bellissime canzoni finite è un regalo così grande”.