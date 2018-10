Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 26 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go

Film thriller da vedere stasera su Sky

Le due verità - Parte 2, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Miniserie tv di Sandra Goldbacher con Bill Nighy, Catherine Keener, Matthew Goode, Morven Christie, Anthony Boyle. Miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Natale 1954. La ricca filantropa Rachel Argyll viene uccisa nella sua tenuta di famiglia Sunny Point. Il suo figlio adottivo Jack Argyll viene arrestato in quanto accusato dell'omicidio. Protesterà con veemenza la sua innocenza. Da non perdere per tutti gli appassionati della signora del giallo.

Gangster Squad, ore 21.15 Premium Cinema

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Anthony Mackie, Josh Brolin, Giovanni Ribisi. Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, pugile ebreo col vizio della vittoria, risale la gerarchia della criminalità a colpi di pistola e crimini efferati. Padrone superbo e incontrastato della città, compra tutto e tutti deciso a superare i confini di Los Angeles e a 'occupare' Chicago. Un film che ricorda “Gli Intoccabili” pur non avendone le stesse qualità. Per gli amanti del genere.

Basic Instinct 2, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Diretto da Michael Caton-Jones con Sharon Stone, David Morrissey, Charlotte Rampling, David Thewlis, Stan Collymore. Catherine Tramell è tornata. Trasferitasi dagli Stati Uniti a Londra viene accusata dell'omicidio di un uomo dall'ispettore di Scotland Yard Washburn. Affidata per la perizia psichiatrica al dottor Glass, noto analista che in passato ha però lasciato libero un uomo che avrebbe poi massacrato la propria fidanzata, la scrittrice fa di tutto per sedurlo. Sequel del film diventato un cult, anche se di gran lunga inferiore al primo capitolo.

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Armageddon - Giudizio finale, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Regia di Michael Bay. Un film con Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi. Mentre la minaccia di un meteorite grande quanto il Texas si avvicina inesorabile verso il pianeta Terra, la Nasa intuisce che c'è un solo modo per distruggere l'asteroide: atterrare sulla sua superficie e farlo esplodere dall'interno. Film diventato quasi un cult, con tanti effetti speciali e un cast “stellare”.

Film horror da vedere stasera su Sky

Dracula di Bram Stoker, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Diretto da Francis Ford Coppola, un film con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes, Bill Campbell. La storia di un giovane archivista inglese che si reca in Transilvania su richiesta del conte Dracula. Dopo avere fatto conoscenza con l'inquietante personaggio, il giovane è irretito da un gruppo di fanciulle seguaci del conte. Anche se non è la fedele trasposizione del racconto di Stoker, il film è così ben fatto e interpretato che appassiona tutti i fan della letteratura gotica.

Film d’avventura da vedere stasera su Sky

Fallen, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Continuano le proposte del canale dedicato ad Halloween con “Fallen”, film di Scott Hicks con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke. In seguito a un passato misterioso e turbolento, Lucinda detta 'Luce' viene segregata a Sword and Cross, università e istituto correttivo insieme. Vincendo la diffidenza generale, Luce trova un'amica in Penn. Adattamento cinematografico del best seller di Lauren Kate, piacerà soprattutto a chi ha amato il libro.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Air Bud 2 - Eroe a quattro zampe, ore 21.00 Sky Cinema Family

Regia di Richard Martin con Gregory Harrison, Cynthia Stevenson, Kevin Zegers, Nora Dunn, Tim Conway, Dick Martin. Josh è un bambino solitario e profondamente triste. Vive con la madre vedova, a cui procura qualche preoccupazione, e con il suo cane che è abilissimo nell'attività sportiva. Sequel del primo film ma, a differenza di “Air Bud”, è stato un flop al botteghino. Per una serata senza pretese.

50 volte il primo bacio, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Un film di Peter Segal con Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Luisa Strus, Dan Aykroyd. Henry è un biologo marino alle Hawaii, dove affianca alla passione per i pesci quella per le belle ragazze. Finché non perde la testa per Lucy, che impiegando ogni mezzo riesce a conquistare. C'è un problemino, però: Lucy non ha memoria breve, cioè durante la notte dimentica quanto accaduto il giorno. Una commedia semplice e a tratti demenziale, da vedere per una serata senza troppe pretese.

La casa di famiglia, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Augusto Fornari. Un film con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero de Rienzo, Matilde Gioli, Luigi Diberti. Alex, Oreste, Giacinto e Fanny sono i quattro figli ormai adulti di Sergio, padre molto amato che cinque anni prima è entrato in coma e sembra destinato a non risvegliarsi più. Debutto alla regia cinematografica di Augusto Fornari, attore e autore teatrale. Una commedia gradevole e ben interpretata per una serata di relax e divertimento.

The beach, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Diretto da Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Tilda Swinton, Guillaume Canet, Hélène De Fougerolles. Richard è un turista americano in cerca di avventure nell’esotica Thailandia. In un alberghetto di Bangkok fa la conoscenza di un mezzo folle che gli parla di un'isola segreta e paradisiaca e gli fa dono di una mappa del posto. “The Beach” è una pellicola affascinante, un thriller ricco di suspense e di avventura dove non mancano critiche alla società moderna e spunti di riflessione.

Il principe e il pirata, ore 21.07 Premium Cinema Comedy

Diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca. Leopoldo è un tranquillo maestro elementare di Firenze a cui è morto il padre Pierino, giocatore d'azzardo e donnaiolo. Mentre il figlio lo piange nella camera mortuaria l'uomo risorge. Il decesso è stata una finta per sfuggire a creditori. Una commedia divertente per trascorrere una serata all’insegna del buonumore.

Film d’azione da vedere stasera su Sky

Sleepless - Il giustiziere, ore 21.00 Sky Cinema Max

Diretto da Baran Bo Odar con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, T.I., Gabrielle Union. Vincent Downs è un poliziotto infiltrato che per errore si trova a rubare 25 chili di droga da un gruppo di criminali. Stanley Rubino, proprietario del casinò Luxus, gli rapisce il figlio per ritorsione. Un film ricco di colpi di scena che però non convince, nonostante la buona prova degli attori.

Fast & Furious 7, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Regia di James Wan. Un film con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ragion per cui Deckard Shaw, fratello dell'Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua gang, è pronto a scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra e di guerriglia apprese lavorando per i servizi segreti britannici. Settimo capitolo della saga di “Fast and Furious”, un caposaldo della cultura giovanile contemporanea. Per gli appassionati del genere.

Prima linea, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Un film di Robert Aldrich con Eddie Albert, Jack Palance, Lee Marvin, Robert Strauss, William Smithers. Francia, 1944: i tedeschi tentano con tutte le loro forze di arrestare l'avanzata nemica; il drappello di soldati americani mal comandati viene decimato e si rifugia in un casolare. L'ufficiale che li guida, e che ha dimostrato la sua vigliaccheria, viene ucciso da un soldato esasperato. Uno dei migliori film di Aldrich e di genere.

Il domani tra di noi, ore 20.05 Sky Cinema Uno +1

Film con Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot Mulroney, Linda Sorensen, Vincent Gale diretto da Hany Abu-Assad. Due sconosciuti si incontrano al check-in di un aeroporto prima di imbarcarsi sull'ultimo volo disponibile. Alex è una fotoreporter in viaggio per partecipare alle sue nozze, Ben è un medico di ritorno per un'operazione chirurgica prevista il giorno seguente. Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Martin, film da vedere per l’ottima fotografia e la bravura dei due protagonisti.

Film documentari da vedere stasera su Sky

Maradonapoli, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Documentario di Alessio Maria Federici sulla storia del calciatore che ha cambiato il volto di una città. Il 30 giugno 1984 sembra un giorno come tanti. Forse in tutto il resto del mondo, ma non a Napoli, dove quello è il giorno dell’arrivo di Maradona. Un docu-film molto emozionante e interessante non solo per i napoletani. Un’analisi sociologica su un fenomeno che va oltre il calcio.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Astro boy, ore 20.20 Sky Cinema Family +1

Un film d’animazione diretto da David Bowers. Astro Boy è un giovane robot dagli incredibili poteri creato da un brillante scienziato, modellato sull'immagine del figlio che ha perso. Un film destinato ai più piccoli, con le voci di Silvio Muccino e Carolina Crescentini. Da vedere in famiglia.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera su Sky