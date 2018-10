Le due verità: il giallo di Agatha Christie in formato piccolo schermo

Venerdì 26 ottobre arriva su Sky Cinema Uno alle 21.15 Le due verità - parte 1 e 2 , il brillante adattamento del celebre romanzo di Agatha Christie targato BBC. Un duplice appuntamento da non perdere per chi ama suspense e trame dalla fattura impeccabile

di Camilla Sernagiotto

Amanti dei thriller, appassionati di indagini, fan sfegatati della figura dell’investigatore, segnatevi a caratteri cubitali l’appuntamento in arrivo su Sky con Le due verità - parte 1 e 2.

In onda venerdì 26 ottobre su Sky Cinema Uno alle 21.15, questo adattamento dell’omonimo romanzo vergato dalla firma più celebre del genere giallo è davvero imperdibile.

Stiamo parlando di Agatha Christie e del suo romanzo che ha stregato generazioni di lettori nonché la stessa scrittrice (che dichiarò più volte di preferirlo a tutti gli altri titoli della sua ricca bibliografia): Le due verità è passato dalla cellulosa alla celluloide non prima di essere passato al setaccio da parte degli adattatori e sceneggiatori di questa eccezionale produzione della BBC.



Per raccontare sullo schermo l’omicidio della ricca ereditiera Rachel Argyll, di cui verrà arrestato l’assassino ma poi messa in dubbio la sua identità, gli autori della trasposizione hanno lavorato sodo.

Anche chi si è occupato del cast si è impegnato parecchio, trovando i volti e le persone che meglio potevano vestire i personaggi nati dalla penna della Christie.

Bill Nighy è il protagonista, attore amatissimo che, tra le tante partecipazioni in saghe cinematografiche del calibro dei Pirati dei Caraibi e Harry Potter, è apparso anche in uno degli episodi più osannati dal piccolo schermo inglese: Doctor Who, Vincent e il Dottore.

Lo affianca Matthew Goode (The Imitation Game, Downton Abbey) e un cast in generale che rende onore al romanzo grazie a una capacità straordinaria di calarsi nella parte.

E non manca la sensibilità di una regista donna, Sandra Goldbacher la quale riesce a tirare le fila di una trama a dir poco ingarbugliata con lo stesso garbo che è stato la cifra stilistica della sua connazionale Agatha Christie.

Non perdete il doppio appuntamento dalle tinte gialle de Le due verità - parte 1 e 2, in onda venerdì 26 ottobre su Sky Cinema Uno alle 21.15.