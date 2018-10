"This is Maneskin" è il docu-film sulla band di X Factor 2017

"This is Maneskin" è il titolo del docu-film che racconta la storia dei Maneskin" e dell’album di debutto

I Maneskin anticipano l’uscita del nuovo album “Il ballo della vita” (prevista per il 26 ottobre) con la pubblicazione di un film-documentario sulla loro breve carriera artistica. La pellicola, dal titolo “This Is Måneskin” sarà visibile sul grande schermo dei principali cinema d’Italia nell’unica data del 24 ottobre. L’evento sarà accompagnato da un breve show live della band nata sul palco di X Factor, uno spettacolo che sarà trasmesso in contemporanea in tutte le sale. Il film, della durata di 65 minuti, è stato prodotto dalla YouNuts e sarà distribuito dalla Vision Distribution

La sinossi del docufilm

«Måneskin raccontano i Måneskin – si legge sulla sinossi che accompagna l’uscita del documentario – un film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si presentano, si rivelano, si mettono in scena per raccontare la propria personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di esprimersi attraverso la musica per dimostrare chi sono. Hanno scelto di farlo in un periodo cruciale della loro ancora breve carriera, durante la genesi del primo disco d’inediti. Lontano dai riflettori ma al centro della pressione creativa delle aspettative che il mondo della musica riversa su di loro: dalle selezioni di X Factor al primo tour, il documentario segue i componenti della band nelle fasi più delicate del lavoro creativo e mentre stringono in modo insolubile i loro rapporti di amicizia e imparano a mantenere in equilibrio i ritmi professionali serrati e la vita da adolescenti, trovando il tempo anche per la famiglia e gli amici di sempre. Un collage mai realizzato prima d’ora, con un montato unico nel suo genere che ripercorre la vita artistica dei Måneskin, per comprenderne le emozioni, le tensioni e il talento in modo inedito e sorprendente».

Il singolo “Torna a casa” e il nuovo album “Il Ballo della Vita”

In attesa dell’album e del film, i Måneskin continuano a conquistare successi. “Torna a casa”, ultimo singolo della band, pubblicato lo scorso 28 ottobre, ha già conquistato il disco d’oro con oltre 25mila copie vendute. Si tratta del secondo pezzo del gruppo della band romana uscita da X Factor e il primo singolo che anticipa l’album di debutto “Il ballo della vita”, in uscita il prossimo 26 ottobre per Sony Music. Il primo disco dei Måneskin conterrà dodici pezzi, sia in italiano che in inglese, di cui alcuni già conosciuti, come “Morirò da re”. Tutti i brani sono sono stati scritti e prodotti dai quattro componenti della band romana: Damiano, Victoria, Thomas e Ethan.

Tutti gli appuntamenti con i Måneskin

I fan del gruppo potranno incontrarli nelle numerose date previste per l’instore tour e nei numerosi appuntamenti in programma per il tour. Le date del “Il Ballo della Vita Tour 2018” hanno fatto registrare il tutto esaurito a pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti, ma i Måneskin potranno essere visti esibirsi dal vivo anche nel corso del 2019, con altri appuntamenti in programma. Queste sono le date del “Il Ballo della Vita Tour 2019”: