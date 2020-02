ZeroZeroZero, episodio 3:

ZeroZeroZero, episodio 4:

A bordo della nave mercantile Miranda, il pacifico viaggio di Chris (Dane DeHaan) viene interrotto da una serie di circostanze pericolose e inaspettate nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Nel frattempo, in Italia, Don Minu (Adriano Chiaramida) decide di lasciare la sicurezza del suo bunker per far valere il suo potere sull'intera 'ndrangheta; mentre in Messico per Manuel (Harold Torres) e la sua squadra è arrivato il momento di affrontare le conseguenze delle loro scelte. -I fratelli Lynwood, Chris e Emma (Andrea Riseborough), ​​si ricongiungono finalmente a Dakar per assicurarsi che il loro carico continui il suo viaggio verso Gioia Tauro. Dopo aver affrontato la frustrante burocrazia del Senegal, i due dovranno unire le forze con i boss della criminalità del luogo per recuperare la loro preziosa merce. Nel frattempo in Messico, Manuel e il suo team diffondono terrore e morte tra i narcos di Monterrey. -