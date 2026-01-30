Nella penultima puntata della serie prequel Sky Original, i due giovani si avvicinano definitivamente, uniti da un sentimento sempre più forte e ora anche da una colpa comune. Il quinto episodio di Gomorra - Le origini è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, da venerdì 30 gennaio

Nel quinto episodio di Gomorra - Le origini (LE FOTO DELL'EPISODIO), serie prequel prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, in onda venerdì 30 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand, assistiamo al definitivo avvicinamento di Pietro (Luca Lubrano) e Imma (Tullia Venezia), uniti da un sentimento sempre più forte e ora anche da una colpa e da una scelta comune. Potete vedere la scena nella clip in testa a questo articolo.

SINOSSI DEL QUINTO EPISODIO

Imma confessa a Pietro che cosa ha fatto. I Villa siglano una tregua con Angelo, che ottiene finalmente ciò che vuole. Ma la madre di Pietro, saputo cos’ha fatto il figlio, fa ad Angelo una richiesta dolorosa, che colpisce Pietro nel profondo. Nel frattempo, Anna fa una proposta ai boss di Napoli senza ottenere l’effetto sperato. Solo i Villa rispondono alla chiamata, ma vogliono qualcosa in cambio…

La clip

Dopo i fatti del quarto episodio (LE FOTO), Imma fa una confessione a Pietro: ha commesso qualcosa da cui non può tornare indietro. Pietro reagisce subito con istinto protettivo, ma lei non tarda a chiarire che non ha paura di nulla. Le lacrime che le rigano il volto non nascono dal timore, bensì dalla felicità. È serena, soddisfatta del gesto compiuto. In questa storia, però, Imma non è sola. Pietro non è diverso né da lei né dalle sue scelte: anche lui, infatti, finisce per rivelarle i propri segreti. Potete vedere la scena nella clip in testa a questo articolo.