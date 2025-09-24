Dopo mesi di attesa, MGM+ ha finalmente mostrato il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie televisiva che promette di reinventare uno dei miti popolari più noti, declinandolo in chiave realistica e drammatica. Al centro della narrazione c’è Rob, un giovane sassone che, travolto da un destino tragico, si trasforma in fuorilegge. Lo show punta a unire un cast di interpreti affermati e talenti emergenti, con Sean Bean nel ruolo del temibile Sceriffo di Nottingham, antagonista principale della storia

Dopo mesi di attesa, MGM+ ha finalmente mostrato il trailer ufficiale di Robin Hood, la nuova serie televisiva che arriverà presto in streaming.

Nelle scorse ore è stato pubblicato in rete sui canali ufficiali della sopracitata piattaforma di streaming il video (visibile in alto, nella clip che trovate posta in testa a questo articolo) che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie tv che promette di reinventare uno dei miti popolari più noti, declinandolo in chiave realistica e drammatica.

Al centro della narrazione c’è Rob, un giovane sassone che, travolto da un destino tragico, si trasforma in fuorilegge. Lo show punta a unire un cast di interpreti affermati e talenti emergenti, con Sean Bean nel ruolo del temibile Sceriffo di Nottingham, antagonista principale della storia. Bean si ritrova così ad affrontare il lato oscuro della leggenda in Robin Hood.

Un’epoca di conflitti, tra oppressione e ribellione

La vicenda raccontata nella nuova serie televisiva Robin Hood si apre subito dopo l’invasione normanna dell’Inghilterra, un contesto storico segnato da tensioni profonde tra i popoli conquistatori e i sassoni sottomessi. Rob, interpretato da Jack Patten, assiste all’esecuzione di suo padre, un evento che segna un punto di svolta nella sua vita e lo spinge a ribellarsi contro l’ingiustizia. Il giovane decide così di raccogliere attorno a sé un gruppo di ribelli, pronto a sfidare il potere costituito.

Al suo fianco c’è Marian (Lauren McQueen), figlia di un signore normanno, che non solo diventa compagna di lotta ma agisce anche come infiltrata all’interno della corte, intrecciando amore e resistenza politica in un legame intenso e strategico.

Il trailer sottolinea il tono della serie con una frase significativa: “Let us be thieves with a purpose” (“Lasciateci essere ladri con uno scopo”), che suggerisce come il furto sia strumento di giustizia e non semplice azione criminale, un messaggio che risuona in maniera sorprendentemente attuale.

Cast e personaggi: veterani e giovani promesse

La serie Robin Hood combina interpreti di grande esperienza e nuovi volti. Sean Bean interpreta lo Sceriffo di Nottingham, simbolo del potere corrotto e nemico giurato dei ribelli, mentre Connie Nielsen dà vita alla regina Eleonora d’Aquitania.

Completano il cast Lydia Peckham nei panni di Priscilla, figlia dello sceriffo; Marcus Fraser come Little John; Angus Castle-Doughty nel ruolo di Frate Tuck; e Steven Waddington come il conte di Huntingdon. Jack Patten e Lauren McQueen, nelle figure rispettivamente di Rob e Marian, rappresentano l’energia giovane della narrazione, incarnando la lotta tra oppressione e desiderio di libertà.

Dietro le quinte: produzione e visione degli autori

Il progetto della serie Robin Hood è frutto della collaborazione tra John Glenn, noto per il lavoro su SEAL Team ed Eagle Eye, e Jonathan English. La serie comprende dieci episodi, con i primi due disponibili in streaming su MGM+ a partire dal 2 novembre 2025, seguiti da un episodio a settimana fino al gran finale del 28 dicembre. L’intento dei creatori è di restituire al mito di Robin Hood una cornice più realistica e drammatica, mettendo in evidenza le dinamiche politiche e sociali del periodo e trasformando i protagonisti da semplici ladri romantici a ribelli con uno scopo chiaro e consapevole.

MGM+ ha investito sul cast per conferire solidità al progetto: la presenza di Sean Bean e Connie Nielsen garantisce prestigio, mentre la scelta di giovani interpreti assicura freschezza e accessibilità alla narrazione. L’obiettivo dichiarato è offrire una lettura nuova della leggenda, in cui azione, strategia politica e tensione sociale si intrecciano, restituendo al pubblico una versione più cupa, realistica e complessa della storia di Robin Hood.

Potete guardare il trailer ufficiale della nuova serie televisiva Robin Hood nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.