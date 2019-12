Nella serie televisiva britannica His Dark Materials - Queste oscure materie Lin-Manuel Miranda interpreta Lee Scoresby, un aeronauta proveniente dal Texas. La serie, in onda su Sky Atlantic a partire da mercoledì 1 gennaio alle 21.15, segue la storia dell'omonima saga letteraria di Philip Pullman (i tre libri sono "La bussola d'oro", "La lama sottile" e "Il cannocchiale d'ambra"), e tratta della storia di Lyra Belacqua, giovane ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo.

In questo universo le persone sono accompagnate da un daimon, un alter ego animale che permette la connessione alla Polvere, un elemento che permette di rendere reali i propri pensieri. Lyra verrà ritenuta protagonista della profezia legata alla scoperta della Polvere e insieme a Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) suo prezioso alleato, si imbarcherà in una serie di avventure che la condurranno fino all'Artide e che la porteranno a conoscere numerosi personaggi, come streghe, Gyziani e orsi corazzati. Ecco 5 cose da sapere sull’interprete di Lee Scoresby, Lin-Manuel Miranda.

1) Oscar 2017

Attore, compositore e paroliere di origini portoricane, il nome di Lin-Manuel Miranda compare nella lista delle nomination per la Miglior Canzone Originale agli Oscar 2017 merito del brano musicale How Far I'll Go prodotto per il film animato della Disney Oceania (titolo originale: Moana), uscito nel 2016.

2) Broadway

A Broadway è diventato rapidamente una vera e propria istituzione: sua è infatti la firma sui brani presenti nel musical In the Heights, vincitore nel 2008 del prestigioso Tony Award per il Miglior Musical e, fra gli altri, per il Best Original Score. Sempre a Lin-Manuel Miranda è legato lo straordinario successo dello spettacolo Hamilton, il musical rap dedicato alla storia del Padre Fondatore Alexander Hamilton (da lui interpretato) che nel 2016 ha battuto qualunque record al botteghino e si è portato a casa un Grammy Award 2016 per il Best Musical Theater Album.

3) Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Il creatore di Hamilton è adesso al cinema per una fugace apparizione in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il capitolo finale della Saga degli Skywalker, un indimenticabile viaggio iniziato nel lontano 1977. Disney ha rilasciato un commovente video celebrativo per il franchise stellare e, in una delle anteprime sull’atteso film, si vede il cameo di Lin-Manuel Miranda.

4) Il Ritorno di Mary Poppins

Il sequel del classico Disney del 1964 vede fra gli attori che compongono il cast, oltre ad una bravissima Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, che nella pellicola interpreta l’acciarino Jack.

5) Guerra ai “bot”

La star del musical Hamilton Lin-Manuel Miranda ha eliminato tutti i “bot” elettronici che alzano i prezzi di migliaia di biglietti e aiutano i bagarini e rivenderli a cifre esorbitanti. Miranda ha fatto squadra con il senatore Chuck Shumer per annunciare una proposta di legge che prevede multe fino a 16,000 dollari per chi usa i bot.

