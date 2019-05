In Game of Thrones il personaggio di Melisandre è interpretato dalla brava e bella attrice e cantautrice olandese Carice Van Houten, che veste i panni della sacerdotessa del Signore della Luce dalla seconda stagione. L'ottava e ultima stagione dell'amatissima serie tv andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00, in contemporanea con l'America. Nella trepidante attesa, sfoglia la gallery con le foto più belle di Carice Van Houten.

