Il Trono di Spade 8: cosa succederà nel quinto episodio

Quinto appuntamento con l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones , in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (in contemporanea con gli U.S.A.) e alle 21.15 in versione doppiata. Scopri di più. (ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER PER CHI NON E' IN PARI CON LA MESSA IN ONDA IN VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA ) - Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del quinto episodio. FOTO

Il quinto episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 13 maggio alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (disponibile anche su Sky On Demand e su NOW TV). SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER Nel promo rilasciato da HBO (qui un'analisi dettagliata fotogramma per fotogramma) vediamo Approdo del Re chiaramente sotto assedio. Jon è arrivato, ed è pronto all'inevitabile scontro, mentre Tyrion sembra preoccupato per Daenerys, furiosa e allo stesso tempo distrutta per la morte di Rhaegal e, soprattutto, per quella di Missandei. Ecco il video:

Il promo rilasciato da HBO del quinto episodio dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones preannuncia lo scontro tra Cersei e Daenerys. Dopo il Re della Notte, ecco una nemica altrettanto spietata e, se possibile, anche più diabolica. Non che la cosa ci stupisca: nel corso degli anni, il personaggio interpretato da Lena Headey ha dato più e più volte prova delle sue eccellenti doti da antagonista DOC!

Da quanto si vede si capisce chiaramente che stiamo per assistere a un altro scontro epico, ma questa volta il soprannaturale non c'entra (Drogon escluso).

La vendetta di Daenerys

All'inizio del promo ritroviamo Daenerys a Roccia del Drago, nella famosa sala col tavolo intagliato da Aegon il Conquistatore, e la vediamo di spalle, con lo sguardo perso nel vuoto. I suo capelli non sono acconciati, segno che la giovane Targaryen è talmente provata a livello emotivo da essersi probabilmente alzata dal letto da pochissimo. Poi, però, la vediamo nella sala del trono della fortezza ancestrale della sua casata, e questa volta è di nuovo vestita con i suoi abiti regali e con i capelli acconciati.

Dalla tristezza alla vendetta: di sicuro Daenerys vorrà vendicare la morte di Rhaegal e, soprattutto, quella di Missandei. Ad ogni modo, dopo gli eventi del quarto episodio Daenerys è sempre più sola. Capiamo il suo sconforto, ma speriamo che il dolore non la porti a fare scelte di cui potrebbe pentirsi amaramente.

La sicurezza di Cersei

Nel video vediamo Cersei mentre osserva dall'alto la Capitale. Il suo sguardo è rivolto verso nord: è da lì che arriveranno le truppe di Jon Snow. Forse sta anche pensando a Jaime: sarà ancora vivo? Noi fan lo sappiamo bene, Jaime non solo è ancora vivo, ma sta anche tornando da lei. E se fosse lui il famigerato Valonqar della profezia di Maggy la Rana? Di sicuro, la leonessa della casa Lannister è convinta di essere in vantaggio, nonostante Approdo del Re stia per finire sotto assedio. Cersei è diabolica, ma Daenerys ora è furibonda. Sarà uno scontro che avrà conseguenze a dir poco devastanti.

L'assedio di Approdo del Re

Da quanto si vede nel promo, Jon e i suoi uomini sono arrivati ad Approdo del Re. Inizialmente vediamo l'ex Re del Nord di spalle, di fronte alle mura della Capitale insieme a Ser Davos e a Tyrion. Davanti a loro sono schierati gli Immacolati e alcuni Dothraki sopravvissuti alla Battaglia di Grande Inverno.

Dietro Jon ci sono gli uomini del suo esercito e quelli della casa Arryn. Il nuovo Lord Protettore del Nord si prepara al prossimo scontro. In ballo, però, c'è anche altro: per esempio, il fatto che lui in realtà è il figlio del Principe Rhaegar, dunque è il legittimo erede al trono. Jon ha giurato fedeltà a Daenerys, ma sappiamo tutti che non esiterà a fare ciò che è giusto per il popolo. L'abbiamo visto voltare le spalle a Ygritte, potremmo vederlo voltare le spalle anche a Dany. Il suo senso del dovere va al di là dei suoi sentimenti, nel bene e nel male.

La preoccupazione di Tyrion

All'inizio del promo vediamo il Primo Cavaliere raggiungere la sua regina. Tyrion è evidentemente dispiaciuto per quanto successo, ma è anche evidentemente preoccupato. Quasi sicuramente sta ripensando all'ultimo discorso che ha avuto con Varys. Quanto ci si può fidare di Daenerys in un momento del genere?

Ritroviamo il Folletto poco più avanti, dapprima al fianco di Jon Snow, di fronte alle mura di Approdo del Re, e poi nella sala del trono di Roccia del Drago, di fronte a Daenerys. L'espressione sul suo volto ci dice che sta per succedere qualcosa di poco piacevole. Non si capisce bene se a lui - che ha proposto di andare a trattare con Cersei e che, pur avendoci provato, non ha potuto evitare la morte di Missandei - o se agli abitanti di Approdo del Re, che si ritroveranno in guerra da un momento all'altro.

Il terrore nascosto nelle nuvole

In chiusura vediamo un'inquadratura del cielo sopra Approdo del Re, un cielo pieno di nuvole, e un controcampo su Euron Greyjoy, che ha lo sguardo rivolto in su. Che stia per arrivare un attacco dall'alto? La vendetta di Daenerys giungerà improvvisa e letale, questo è certo. E nessuno dei suoi nemici verrà risparmiato.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.

SCOPRI DI PIU'

Tutte le recensioni dell'ottava stagione de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade, chi è Vladimir Furdik, l’attore che interpreta il Re della Notte

10 buoni motivi per vedere (e rivedere, e rivedere, e rivedere) il Trono di Spade

Il Trono di Spade 8: la trama delle stagioni precedenti

Il Trono di Spade, lo speciale sulla serie

Il Trono di Spade: la mappa dei Sette Regni

Il Trono di Spade: i motti e i simboli delle casate dei Sette Regni

"Gnocchi" di Spade: tutti i belli del Trono

Dove è stato girato Il Trono di Spade: tutte le location