Il terzo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 29 aprile alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (disponibile anche su Sky On Demand e su NOW TV). Nel promo rilasciato da HBO (qui un'analisi dettagliata fotogramma per fotogramma) vediamo i personaggi pronti allo scontro. La Battaglia di Grande Inverno, che ha comportato più di 2 mesi di riprese (e più di 50 notti di lavoro) vedrà contrapporsi i vivi e i morti, e sarà sicuramente una lotta senza esclusione di colpi. Sicuramente molti personaggi cadranno: prepariamo i fazzoletti e contattiamo immediatamente il gruppo di supporto, ne avremo bisogno! Presenti in questo promo molte immagini già viste nel trailer. Qui sotto, invece, il video in questione:

Gli Immacolati pronti all'azione

L'armata degli Immacolati, guidati da Verme Grigio, si vede in svariate occasioni nel promo del terzo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Gli ex schiavi-soldati sono i più numerosi, e sono anche la prima linea difensiva. Ovviamente auguriamo a Verme Grigio di uscire vivo da questa folle battaglia e di passare il resto dei suoi giorni tranquillo e sereno su una bella spiaggia di Naath insieme all'amata Missandei, ma, poiché siamo dentro Game of Thrones, prevediamo una brutta fine per lui!

Un'attesa infinita

Nel secondo episodio abbiamo visto i nostri eroi prepararsi allo scontro in svariati modi - chi affoga il nervosismo nell'alcol, chi nel sesso, chi nel servire zuppa a soldati improvvisati e bambine assai coraggiose, chi nel rivelare la sua vera identità alla persona con cui ha appena iniziato una storia d'amore, a ognuno il suo -, mentre in questo promo li vediamo in posizione, pronti allo scontro o ben nascosti nella cripta di Grande Inverno. Non è ben chiaro cosa farà Sansa, che vediamo ancora sulle mura, al fianco di Arya, mentre Tyrion a quanto pare resterà al sicuro, si fa per dire, sottoterra, ma mai dire mai, il Folletto è noto per i suoi colpi di testa!

Detto questo, siamo così sicuri che la cripta sia il posto migliore per nascondersi con un nemico del genere, un nemico in grado di risvegliare i morti?? Queste speculazioni - i fan non si fermano proprio mai! - ci sembrano un po' esagerate, ma, come sempre, mai dire mai.

Tre cavalieri pronti a tutto

Ser Jorah e Ser Brienne sono pronti a guidare in battaglia i loro uomini. Il primo, che ha ricevuto in dono da Sam la spada della casa Tarly, Veleno del Cuore, quasi sicuramente guiderà i cavalieri Dothraki. La seconda, come anticipato nel secondo episodio, guiderà una guarnigione di soldati a piedi. Dietro di lei, nel finale del promo, scorgiamo chiaramente il simbolo della casa Arryn sugli scudi dei soldati. Alla destra della prode cavaliera vediamo Ser Jaime, pronto a tutto, anche a dare la propria vita. Anche in questo caso vi rimandiamo all'analisi del trailer fotogramma per fotogramma.

Il Trono di Spade 8, le nostre previsioni: chi morirà e chi sopravvivrà?

Tensione in casa Jonaerys (o meglio, in casa Targaryen)

Come abbiamo visto nel secondo episodio, la Madre dei Draghi non ha preso bene (per usare un eufemismo!) l'esistenza di un altro drago. Stiamo ovviamente parlando di Jon, il cui vero nome è Aegon Targaryen. L'essere il figlio legittimo del principe Rhaegar fa infatti di lui il primo in linea di successione: in quanto erede maschio, è Jon/Aegon il legittimo erede al trono, e non Daenerys. Ops. In realtà i due non hanno ancora fatto in tempo a parlare come si deve, la battaglia imminente ha interrotto ogni possibilità di discussione. Prima o poi, però, i Jonaerys dovranno sedersi al tavolo e fare una bella chiacchierata. Sempre che riescano a sopravvivere alla Battaglia di Grande Inverno. Stiamo scherzando, se ci sono due personaggi che sicuramente usciranno vivi dalla Battaglia di Grande Inverno, questi sono proprio Jon e Dany. Tenete comunque a portata di mano i fazzoletti: se non moriranno loro, ne moriranno altri!

Arya in azione

Come già visto nel trailer, ecco nuovamente Arya che corre lungo i corridoi interni di Grande Inverno. Sappiamo che la giovane lupa della casa Stark si è fatta fare un'arma particolare da Gendry (il suo boy-toy!), e non vediamo l'ora di vederla in azione. Se c'è qualcuno su sui sentiamo di poter puntare tutto a occhi chiusi, quella è proprio Arya: siamo sicuri che il suo addestramento a Braavos le tornerà d'aiuto in questa occasione come mai prima d'ora. In rete i fan hanno azzardato una teoria secondo cui sarà proprio Arya a far fuori il Re della Notte, ma secondo noi non sarà così, non per ora, quantomeno. E per un motivo ben preciso: il Re della Notte non sembra essere dalle parti di Grandi Inverno...

Dov'è il Re della Notte?

Il popolo della rete si è scatenato, e ovviamente non sono mancate le teorie e le speculazioni. C'è chi dice che, semplicemente, il Re della Notte non è nel promo per scelta di HBO e di Benioff e Weiss, che, giustamente, non vogliono bruciarsi questo ingresso in scena in questo modo. Ma c'è anche chi sostiene che il Re della Notte ha lasciato in mano la Battaglia di Grande Inverno ai propri generali per fare tappa più a sud insieme a Viserion. Lo ritroveremo dunque ad Approdo del Re? Cersei deve iniziare a preoccuparsi?

A pensarci bene, non è proprio un'idea così strampalata: sbaragliare la Compagnia Dorata e le altre truppe della leonessa della casa Lannister significa portarsi avanti, molto avanti, col lavoro. Soprattutto, significa stringere in una morsa mortale il Nord. Forse Yara ci aveva visto giusto: le Isole di Ferro ospiteranno a breve l'esercito dei vivi in ritirata... Forse il teaser Aftermath è più veritiero del previsto.

Non dimentichiamo poi che in alcune foto rubate dal set e leakate in rete l'anno scorso si vedeva chiaramente lo Scorpione (la mega balestra di Qyburn) posizionata sulle mura della Fortezza Rossa. Meglio comunque lo Scorpione che due draghi: il Re della Notte sa bene che Drogon e Rhaegal insieme potrebbero sconfiggere Viserion, e non è così stupido da correre un simile rischio.

Per farvi salire ulteriormente la paranoia vi ricordiamo inoltre la visione di Daenerys nella seconda stagione, nella Casa degli Eterni. Cosa vede la Madre dei Draghi, oltre a Drogo e al loro figlioletto? Vede la sala del trono deserta e completamente ricoperta di neve... E, già che ci siamo, vi ricordiamo anche la visione di Bran della quarta stagione, episodio 2. Cosa vede il giovane veggente? Esatto, l'ombra di un drago sopra le case di Approdo del Re e, soprattutto, sopra la Fortezza Rossa...

Infine, un ultimo appunto: puntare su Approdo del Re e far fuori la Compagnia Dorata significa, per il Re della Notte, non solo un nemico in meno di cui preoccuparsi, ma anche, soprattutto, svariate migliaia di nuovi soldati non morti pronti all'azione. SEND HELP!

