Inutile sottolineare l’adrenalina e la tristezza di questi giorni, l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade ha fatto il suo debutto e gli episodi finali della serie dei record vi aspettano ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic; se invece avete voglia di vedere la versione in italiano, allora all’appuntamento da segnarsi in agenda è quello a partire da lunedì 22 aprile, alle 22:15.

In questi mesi di attesa ci siamo preparati psicologicamente a dover addio per sempre ad alcuni dei personaggi di maggior successo della storia della televisione. Uno degli ingredienti principali del successo de Il Trono di Spade è stata sicuramente la scrittura di storie in grado di sconvolgere continuamente gli spettatori con la scomparsa di alcuni dei protagonisti fondamentali.

Jon Snow: l’amore dal set alla vita reale

Nonostante negli ultimi giorni George R. R. Martin abbia fatto un’importante rivelazione riguardante il finale dei libri e quello della serie, al momento tra coloro che ancora vivono e lottano con noi troviamo Jon Snow. Il personaggio è tra i più amati dal pubblico e ha regalato un’immensa popolarità all’attore Kit Harington che nel giro di poco tempo si è visto catapultato nell’Olimpo degli artisti più apprezzati e influenti al mondo.

Il set de Il Trono di Spade (scopri qui le location in cui è stata girata la serie) non ha soltanto regalato grandi successi alla carriera dell’attore ma gli è servito anche per trovare l'amore della sua vita, stiamo ovviamente parlando di Rose Leslie, conosciuta nel corso degli shooting in cui ha interpretato Ygritte che nelle serie ebbe proprio una relazione con Jon Snow.

Nel 2012 scoppia la scintilla tra i due attori che nel giugno del 2018 decidono di coronare il loro sogno d’amore convolando a nozze con un matrimonio sotto l’occhio dei media.

Jon Snow: sarà il “Padre dei Draghi”?

Nei giorni scorsi Kit Harington è stato protagonista di un’intervista al magazine online InStyle in cui ha rivelato alcuni dettagli sul suo futuro. Se nel corso di sette avvincenti stagioni abbiamo conosciuto la “Madre dei Draghi”, a quanto pare ora forse sarà la volta del “Padre dei Draghi”. Infatti l’attore ha sorpreso tutti con una dichiarazione che ha subito fatto il giro del mondo, queste le sue parole: “Il lavoro più importante che potrò mai avere sta per finire… Beh, non il più più importante. Se tutto va bene sarò padre”. Erede in arrivo per Kit?