Game of Thrones 8: Kit Harington ospite di Stephen Colbert (non) parla del finale

Manca poco più di un mese all'ultima stagione, l'ottava, de Il Trono di Spade . Kit Harington , ospite di Stephen Colbert, ha parlato della sua esperienza sul set nel corso degli anni, ma non ha rivelato nulla di nulla sul gran finale. E niente, ci toccherà aspettare! Intanto, godiamoci il simpatico e bel Kit in questa intervista: continua a leggere, guarda il video e scopri di più - Il Trono di Spade 8 , il trailer nel dettaglio, fotogramma per fotogramma

Sapete quanto manca alla stagione finale, l'ottava, de Il Trono di Spade? Un mese e tre giorni. Esatto. Il 15 aprile, data del debutto italiano (in fascia mattutina, alle 03.00, causa fuso orario, vista la messa in onda in contemporanea con gli U.S.A.) ormai è veramente dietro l'angolo. L'uscita del trailer ha spaccato internet e ha mandato in iperventilazione i fan di tutto il mondo, ma, di fatto, da casa HBO non è trapelato nessuno scoop. Sì, sappiamo che i Jonaerys sono arrivati a Grande Inverno e che Gendry sta forgiando armi a più non posso. Sì, sappiamo che ci sarà la Battaglia di Grande Inverno (che dovrebbe avvenire nel terzo dei 6 episodi della stagione 8). Sì, sappiamo che la Compagnia Dorata è in viaggio verso il Continente Occidentale, dunque prevediamo un altro scontro di una certa intensità. E sì, sappiamo che Jaime manterrà fede alla sua promessa, che Missandei e Verme Grigio sono la coppia più pucciosa della serie, e che Ser Jorah continua ad avere fascino da vendere. Le nostre certezze, però, finiscono qui, dunque possiamo dire che, in definitiva, non sappiamo un bel niente. E chi è il campione del non sapere niente? Esatto, Jon Snow. Che, però, a breve almeno qualcosa su sé stesso sapra, perché è quasi certo che Sam nel primo episodio gli rivelerà la verità sulle sue origini. In compenso a sapere ogni cosa sul gran finale di Game of Thrones è Kit Harington, che è stato ospite di Stephen Colbert il 6 marzo. Ecco cos'ha rivelato l'interprete dell'ex Re del Nord. Spoiler alert: NULLA!!

Kit, che finalmente ha detto addio al mustacchio e sta tornando a farsi crescere la barba, spiega fin da subito di non poter rivelare niente di niente per contratto su cosa succederà negli ultimi sei episodi della serie. Addirittura, ci dice, non gli è neanche permesso dare informazioni errate, cioè dire bugie, perché poi ogni sua parola verrebbe analizzata da orde di fan su Reddit e dintorni.

Incalzato da Colbert, che gli mette sotto il naso una delle ultime cover commemorative di Entertainmente Weekly - cover ovviamente dedicata al suo personaggio -, l'interprete di Jon Snow ci rivela un segreto sul suo costume di scena: "Pesa una tonnellata e ha un odore terribile! Indossarlo, però, è fantastico, mi aiuta tantissimo, serve davvero per sentirsi dentro al personaggio. Ma questa è l’unica cosa positiva! Credo che ogni anno abbiano aggiunto del peso. La costumista Michele Clapton odia gli attori, ovviamente, e penso che volessero anche farci stancare fisicamente fino allo stremo, per arrivare al punto da farci desiderare di non avere mai più a che fare con lo show!"

Alla domanda "Se vivessi dentro il mondo di Game of Thrones, dove ti piacerebbe vivere?", Kit, senza pensarci, risponde subito "Non oltre la Barriera!" E come dargli torto! Tornato serio, spiega che probabilmente sceglierebbe Dorne, o comunque un luogo al sud, al caldo, perché "Gli altri attori quando tornavano dalla Croazia erano tutti 'Wow, è stato una figata, avevamo questi costumi in seta, e poi, alla fine delle riprese, andavamo a nuotare nudi, coi nostri margaritas in mano', mentre io ero sotto la pioggia e in mezzo al fango col mio costume da 15 kg..."

Immancabile il momento amarcord: sono passati dieci anni da quando Harington ha messo piede per la prima volta sul set della serie. Ai tempi, ci dice, quasi non riusciva neanche a farsi crescere la barba, ma era comunque contentissimo di aver avuto una parte in un pilot di HBO.

Kit è uno di noi: non solo non ha mai azzeccato una teoria riguardo quanto successo nelle stagioni precedenti, ma addirittura all'inizio non ha voluto leggere i copioni degli ultimi episodi perché non voleva spoiler! Forse, però, si è trattato solo di pigrizia, aggiunge... Ad ogni modo, quando Benioff e Weiss gli hanno rivelato cosa sarebbe successo, la sua reazione è stata: shock, sopresa e lacrime. Tante lacrime. A fiumi. E, ci sentiamo di poterlo affermare con certezza, non si è trattato di lacrime di felicità.

Non si poteva ovviamente non citare Rose Leslie, l'indimenticata Ygritte, che nella vita reale è sua moglie. Ecco, a quanto pare Rose si è arrabbiata parecchio quando Kit le ha rivelato il finale della settima stagione, motivo per cui non le è stato detto nulla dell'ottava. Lei a quel punto ha immaginato tutta una serie di possibili scenari...ma ovviamente l'unico giusto non le è venuto in mente! Beh, cara Rose, questa volta ti toccherà aspettare come noi comuni mortali!

Tornando all'ultimo capitolo della serie, precisamente alla Battaglia di Grande Inverno, che è stata girata durante la stagione fredda presso gli studios di Belfast, ecco cos'ha detto Harington in merito: "Comprendi realmente che gli esseri umani non sono creature notturne quando ti ritrovi a guidare un team di lavoro per 55 notti consecutive di riprese. David e Dan facevano un salto una volta alla settimana e il veleno negli occhi di tutti era chiaramente visibile, tutti pensavamo 'Non sapete cosa stiamo passando’. E' stata una cosa seria, impegnativa. Ci hanno chiesto molto ma credo che ne sia valsa la pena."

L'intervista si chiude con Colbert intenzionato a suscitare qualche reazione rivelatoria nel suo interlocutore. Con lo sguardo fisso in camera, per Kit trattenersi non sarà stato facile, infatti la sua poker face crolla dopo pochi secondi, quando viene menzionato un George R.R. Martin a corto di idee che decide di "rubare" il finale della serie per la sua saga letteraria. L'ultima ipotesi, quella che vede Jon Snow padre di un figlio di nome Tony, TONY STARK, è la goccia che fa traboccare il vaso: quello sì che sarebbe un gran cross-over!!

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00, in contemporanea con l'America.