16 copertine, 16 ritratti, bellissimi, per la stagione finale di una delle serie più amate e viste degli anni Duemila. Come di consueto, Entertainment Weekly ci regala le cover dedicate a Game of Thrones , solo che, questa volta, è proprio game over. In attesa del debutto de Il Trono di Spade 8 - in onda negli U.S.A. su HBO dal 14 aprile e in Italia su Sky Atlantic, in contemporanea, dal 15 alle 03.00, causa fuso orario -, sfoglia la gallery.