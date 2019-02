Separati alla nascita: Kit Harington o Christopher Abbott?

Kit Harington o Christopher Abbott? L'interprete di Jon Snow in Game of Thrones - la cui ultima stagione andrà in onda su Sky Atlantic a partire dal 15 aprile - e il protagonista di Catch-22 , in onda prossimamente su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia - si somigliano così tanto, specialmente in versione capello medio-lungo e barba, da farci venire il dubbio: sarà un caso, oppure sarà che sono stati separati alla nascita? In certe foto si fa veramente fatica a distinguerli, ma, nonostante siano nati entrambi nel 1986, uno (Harington) è venuto alla luce il 26 dicembre, mentra l'altro (Abbott) il 10 febbraio. Mistero risolto. Sfoglia la gallery con le foto di Kit e Chris