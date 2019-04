Avete problemi nel ricordarvi perfettamente la trama de Il Trono di Spade o siete in cerca di un cosiglio sulla vostra vita? Ecco Game of Phones, la linea telefonica in cui a rispondere è il cast della serie, che vi aspetta con l'ottava e ultima stagione ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic. Qui invece tutte le informazioni su quando uscirà la serie in italiano .

L’attesa più lunga di sempre è terminata, l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade ha finalmente fatto il suo debutto. L’appuntamento con gli episodi finali è per ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, mentre la versione in italiano andrà in onda a partire da lunedì 22 aprile, alle 22:15.

Sette lunghissime stagioni, tantissimi intrighi e innumerevoli colpi di scena, per circa dieci anni la serie ci ha accompagnato in uno dei mondi più affascinanti e intricati di sempre grazie a una narrazione curata nei minimi dettagli e a shooting realizzati presso paesaggi incantati che hanno dato un tocco di unicità al tutto (clicca qui per vedere le affascinanti location in cui è stata girata la serie).

Il Trono di Spade: una trama complessa

Uno dei grandi punti di forza della serie è sicuramente la capacità di sorprendere continuamente lo spettatore con la scomparsa improvvisa dei personaggi principali, voi li ricordate tutti coloro che ci hanno lasciato nel corso delle stagioni?

Se avete quindi qualche problema di memoria e non volete dimenticarvi nulla, ecco quello che fa per voi, ovvero un’apposita linea telefonica in cui le risposte vi verranno fornite direttamente dal cast de Il Trono di Spade.

Il Trono di Spade: il servizio per i fan

Il video vede protagonisti alcuni degli attori più noti della serie, tra questi Sophie Turner che a breve convolerà a nozze, Maisie Williams che è apparsa raggiante alla première di New York (qui tutte le foto più belle dell'attrice) e la bellissima Lena Headey che ha interpretato uno dei personaggi più ammalianti della serie, stiamo ovviamente parlando di Cersei Lannister.

Lo sketch è stato organizzato da Jimmy Kimmel ed è stato mandato in onda nel corso della sua trasmissione. Il video ha immediatamente riscosso un grandissimo successo social tanto da aver già quasi superato tre milioni di visualizzazioni in poco più di due giorni.

Il filmato si apre nello stile di una televendita televisiva proponendo poi una soluzione a tutti coloro che hanno dubbi su trama e personaggi della serie passando poi al servizio in cui vediamo gli attori all’opera e intenti a rispondere ad alcune domande particolari e invadenti da parte dei fan. Il risultato è davvero comico!