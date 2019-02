Game of Thrones 8: in arrivo una versione speciale dei biscotti Oreo

Da oggi gli amanti de Il Trono di Spade avranno il loro snack perfetto! Oreo ha annunciato un’inedita collaborazione con la serie dei record che si appresta a salutare il pubblico con la sua ultima e ottava stagione, in onda su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile 2019.

Dopo l'uscita del trailer, i fan sono in trepidante attesa per conoscere le sorti di Jon Snow e di quel mondo che per anni ha ammaliato e fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo. Nel frattempo, arriva una notizia per tutti coloro che amano sgranocchiare qualcosa durante la visione della serie.

Infatti, Oreo ha annunciato la realizzazione di una versione speciale dei biscotti più famosi al mondo, la cui distribuzione non è ancora stata rivelata ma che probabilmente avverrà nelle prossime settimane visto l’imminente inizio dell'ottava stagione.

L’annuncio della versione speciale firmata Game of Thrones

L’annuncio dei speciali Oreo è avvenuto tramite i social del brand che hanno postato un brevissimo teaser in cui le quattro lettere che formano il nome del biscotto si allargano fino a comporre la scritta “For the Thrones”. Il pubblico ha subito risposto con grande entusiasmo e in circa due giorni il video postato sull’account ufficiale Instagram ha ottenuto oltre 70.000 visualizzazioni e più di 600 commenti. Il video è stato accompagnato dalla didascalia “Cookies are coming”.