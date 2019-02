Il Trono di Spade 8, nuove immagini nel trailer di HBO sulle serie TV 2019

Domenica 24 febbraio HBO ha rilasciato un nuovo trailer di presentazione delle serie, delle miniserie, dei film per la tv e di quant'altro manderà in onda nel 2019. Poteva mancare Game of Thrones ? Ovviamente NO, e infatti non manca. Certo, si tratta sempre di poche inquadrature veloci (e, quasi sicuramente, proveniente tutte dal primo episodio), ma l'hype che il Trono riesce a creare è sempre di tutto rispetto: guarda il video e scopri di più

Di un vero trailer per adesso neanche l'ombra, ma HBO, in un momento di generosità, precisamente domenica 24 febbraio, ha rilasciato un nuovo video di presentazione delle serie, delle miniserie, dei tv movie e di quant'altro manderà in onda nel 2019. Ovviamente tra i vari titoli seriali non poteva mancare Il Trono di Spade, che si appresta a giungere alla conclusione definitiva con l'ottava e ultima stagione, in onda negli U.S.A. dal 14 aprile e in Italia, causa fuso orario, dal 25 alle 03.00 di notte, come sempre su Sky Atlantic.

Ma cosa si vede precisamente in questo video per quanto riguarda GoT? Anzitutto, il trailerone si apre proprio sulla serie cult, precisamente la parte est della Barriera ormai crollata e Forte Orientale quasi completamente distrutto. Potrebbe trattarsi di immagini del finale della stagione 7? Improbabile. Sembra proprio che qui si sia in fase post-distruzione, dunque siamo già nel primo episodio del nuovo capitolo. E forse sarà proprio con questa immagine che si aprirà l'ultima stagione de Il Trono di Spade.

Successivamente vediamo l'arrivo degli Immacolati a Grande Inverno. Sì, siamo ovviamente all'inizio del primo episodio, quando Jon e Daenerys finalmente raggiungono la fortezza storica della casa Stark. Insieme agli Immacolati, però, c'è anche Drogon. E se Arya sembra assolutamente stupita e affascinata da lui, gli altri abitanti del castello sembrano invece più che altro spaventati e basta! Come dar loro torto: voi come reagireste se vi ritrovaste di fronte un drago, per di più ad "ala libera"? Siamo sicuri che non fuggireste via terrorizzati?