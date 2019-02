HBO ha finalmente rilasciato le prime foto dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , in onda in prima tv su Sky Atlantic dal 15 aprile, in contemporanea con la messe in onda americana. Ovviamente si tratta di scatti che rivelano poco o niente di nuovo, ma, tutto sommato, qualche piccola informazione in più viene comunque svelata: scopri di più

Game of Thrones 8: le prime foto dell'ultima stagione de Il Trono di Spade

@HBO

Jonaerys, Cersei, Tyrion e Jon. La prima delle quattro immagini si spiega da sola: Jon e Daenerys sono ritratti insieme, uno di fianco all'altra, e sicuramente stanno parlando del futuro, della Grande Guerra. Non ci sembra che quest'immagine abbia toni romantici, ma di sicuro prima o poi questi due dovranno parlare di quanto successo in quella cabina su quella nave durante quella notte. Anche perché, se Daenerys fosse veramente incinta, ci sarebbero parecchie cose su cui discutere. L'immagine a figura intera di Cersei parla da sola: ormai la leonessa è da sola. Qyburn e Ser Gregor non contano: l'unica persona a lei cara ancora in vita, l'amato Jaime, se n'è andata, l'ha abbandonata, le ha voltato le spalle. Riguardo la presunta gravidanza di Cersei, ci limiteremo a dire che in questa foto non sembrerebbe proprio che la bionda Lannister sia "with child", in attesa, ma potrebbe anche trattarsi di un'immagine temporalmente vicinissima al finale della settima stagione. Oppure, ipotesi molto probabile, semplicemente Cersei non è incinta e ha mentito nel tentativo di manipolare sia Jaime sia Tyrion. Lo scopriremo presto.

A proposito di Tyrion: la prima immagine ufficiale rilasciata da HBO del personaggio di Peter Dinklage non veicola molte informazioni. L'espressione corrucciata del Folletto, che si trova chiaramente a Grande Inverno, potrebbe essere rivolta a chiunque e, soprattutto, potrebbe voler dire qualunque cosa o nessuna. Ciò che è certo è che Tyrion di sicuro vivrà momenti molto intensi quando arriverà alla fortezza della casa Stark: anzitutto perché rivedrà Sansa, e poi perché a un certo punto rivedrà anche suo fratello Jaime, e sappiamo bene come si sono lasciati i due. Infine, una foto dedicata interamente a Jon. Anche qui non c'è molto da dire, se non che siamo nel cortile interno di Grande Inverno e che Kit Harington - che qui ovviamente sfoggia ancora la magica combo "capello lungo + barba" - sta evidentemente guardando qualcuno. Quel qualcuno potrebbe essere Sansa, oppure potrebbe trattarsi di Daenerys. Ad ogni modo, Jon è preoccupato per qualcosa, ma nel suo sguardo c'è anche una buona dose di dispiacere e di apprensione. In effetti, tra la Grande Guerra da una parte e Sansa che non ha gradito la sua decisione di inginocchiarsi davanti a Daenerys dall'altra, c'è ben poco da stare allegri e rilassati!

@HBO

Sansa e Daenerys. Da quanto visto finora nel video di lancio della nuova stagione televisiva rilasciato da HBO, tra Sansa e Daenerys parrebbe esserci il gelo, sempre per rimanere in tema inverno. Non sappiamo se poi, pian piano, tra le due la situazione si farà meno tesa, dunque ci limiteremo a commentare quanto si vede nelle immagini. Che Sansa non prenderà benissimo la decisione di Jon di riconoscere Daenerys come legittima sovrana dei Sette Regni - cosa che, non dimentichiamolo, ha decretato la fine del neonato Regno del Nord - ci pare ovvio, ma non è detto che la rossa di casa Stark non sappia mettere da parte la sua irritazione e il suo malcontento in vista di un obiettivo decisamente più importante: la sopravvivenza! Ad ogni modo, nella foto qui sopra vediamo una Sansa perfettamente in linea con quella della settima stagione: la ragazzina ingenua e petulante degli inizi ormai non c'è più, come d'altronde non c'è più la sua innocenza. Ora però in compenso c'è una vera Lady, e non una qualunque: una Lady del Nord, fiera e combattiva, dura ma giusta. La degna erede di suo padre.

Nuovo abito di scena per Emilia Clarke e la sua Daenerys Targaryen, sempre più regale. Le tonalità violacee e rosse della casa Targaryen sono presenti, anche se in volumi nettamente minori. I toni ora sono scuri, peraltro come i tempi che corrono. L'abito nella foto richiama come stile il bellissimo cappotto visto nel sesto episodio della settima stagione. Daenerys, ormai vicinissima al trono dei Sette Regni, ha senza dubbio la stoffa (in tutti i sensi!) per essere la sovrana che riporterà la pace nel disatrato Continente Occidentale, ma, secondo noi, non arriverà mai a indossare la corona, come vi abbiamo spiegato qui. C'è poi una questione non da poco, e non ci riferiamo "solo" alla sua presunta gravidanza: cosa succederà quando la Madre dei Draghi scoprirà non solo di non essere l'ultima Targaryen in circolazione, ma che, soprattutto, Jon, che in realtà si chiama Aegon, è il legittimo erede al trono per via paterna?

@HBO

Jaime e Cersei. L'ultima volta che l'abbiamo visto, lo Sterminatore di Re era in viaggio verso Grande Inverno. L'uomo senza onore ha finalmente imparato che le promesse vanno mantenute e che il valore di un uomo è calcolabile anche in base alla sua capacità di mantenere la parola data. A quanto pare Jaime è riuscito a raggiungere la fortezza della casata Stark e a convincere Jon e Daenerys della sua buona fede. Il biondo Lannister, infatti, sopra i suoi abiti "da viaggio" indossa le protezioni per le spalle e per la zona della clavicola tipiche del Nord. Impossibile poi non notare la barba lunga, segno che almeno qualche settimana è trascorsa dal finale della stagione 7. Riguardo Jaime, sono due i momenti attesi dai fan: l'incontro con Brienne, la persona che ha dato inizio al suo cambiamento, e, ovviamente, l'incontro Tyrion, che sicuramente sarà molto intenso. Non dimentichiamo, però, che a Grande Inverno c'è anche Bran Stark. Che, impossibile non ricordarlo, venne spinto giù da una torre proprio dallo Sterminatore di Re. All'epoca dei fatti Bran non ricordava niente, ma ora che può vedere il passato...beh, ora ovviamente è tutta un'altra storia! A quanto pare, però, Jaime servirà più da vivo che da morto, dunque è molto probabile che, alla fine, andrà in battaglia al fianco di Jon e Daenerys.

Veniamo ora a Cersei, anzi, alla Regina Cersei, la prima del suo nome. Sempre bellissima nella sua tenuta pubblica, la cosa che colpisce in questo scatto è la tristezza del suo sguardo. E' forse questo il momento in cui la leonessa della casa Lannister scopre che il suo amato Jaime l'ha abbandonata? Decifrare le emozioni sul volto di una precisissima Lena Headey è un'impresa, ma lo sguardo non mente, e la tristezza, la malinconia e anche un po' la delusione si leggono chiaramente negli occhi di Cersei. Per quanto riguardo il suo futuro, purtroppo ci sembra segnato: secondo noi, infatti, morirà, anche se, per adesso, è difficile dire per mano di chi. Secondo la profezia di Maggy la Rana, Cersei dovrebbe morire uccisa dal Valonqar, ma, se vogliamo proprio dirla tutta, questo benedetto "fratello minore" potrebbe essere almeno 3 persone: Tyrion, Jaime (che, a quanto pare, è il gemello più giovane), o Arya con le sembianze o di Tyrion o di Jaime. Che muoia di parto è un'ipotesi alquanto improbabile - anche perché sarà vero che è incinta, o si tratta dell'ennesima macchinazione? -, ma a questo punto non possiamo dare nulla per scontato.

@HBO

Lord Varys e Arya Stark, entrambi ritratti all'esterno, quasi sicuramente nel cortile interno di Grande Inverno. Decifrare l'espressione del Ragno Tessitore è a dir poco difficile: non è chiaro se, semplicemente, stia riflettendo su qualcosa, o se, invece, stia osservando qualcuno. Ad ogni modo, di sicuro nella sua mente risuonano le parole dettegli da Melisandre nel terzo episodio della settima stagione: “Tornerò eccome, un’ultima volta. E’ destino che io muoia in questo strano paese. Proprio come te.” Lord Varys dunque morirà nel corso dell'ottava stagione? Oppure le parole della Sacerdotessa Rossa sono solo parole generiche, dunque potrebbero riferirsi a un futuro anche lontano? Qui le nostre previsioni in merito.

Veniamo a Arya. La giovane e letale figlia del compianto Ned Stark sta chiaramente osservando qualcuno che si trova a un livello superiore: forse Tyrion, che in una foto vediamo appoggiato al parapetto del corridoio esterno sopraelevato che corre lungo il perimetro del cortile interno della fortezza? E' possibile, ma non possiamo dirlo con certezza. Ciò che è certo è che Arya porta al fianco il pugnale che fu di Ditocorto, morto proprio per mano sua e ucciso proprio con quell'arma nel finale della stagione 7. Non si sa ancora in che modo il personaggio di Maisie Williams sarà coinvolto nella Grande Guerra, ma, secondo noi, il suo obiettivo principale è un altro: spuntare tutti i nomi sulla sua lista. Per questo motivo, la morte di Jaime o di Tyrion potrebbe rivelarsi molto utile, soprattutto quella di Jaime: in questo modo Arya avrebbe la possibilità di indossare una faccia che le permetterebbe di avvicinarsi all'odiata Cersei...

@HBO

Chiudiamo con Samwell, Bran, Brienne e Ser Davos. Questi sono forse gli scatti meno rivelatori, ma meritano comunque due parole. Anzitutto Sam e Bran: dallo sfondo e dall'illuminazione verrebbe da dire che i due si trovano insieme nella stessa stanza. Siamo ovviamente dentro la fortezza di Grande Inverno, e probabilmente le due immagini in questione sono un proseguimento della sequenza dell'ultimo episodio della stagione 7, quando Bran visita il passato e vede il matrimonio di Lyanna e Rhaegar. Lì scopre anche che Jon in realtà e il loro erede, e che il suo vero nome è Aegon Targaryen. Molto probabilmente Sam e Bran porteranno avanti questo discorso. Resta però da capire se decideranno di rivelare la verità a Jon. Una notizia del genere, infatti, potrebbe destabilizzarlo e distrarlo, e in un momento così delicato è bene che ciò non accada.

Per quanto riguarda Brienne e Ser Davos, qui c'è veramente poco da dire. Da quel poco che si vede, sembrerebbe che i due stiano partecipando a un incontro preparatorio nel salone principale di Grande Inverno. Davos appare pensiero, mentre Brienne appare preoccupata, o forse sospettosa: che stia guardando Jaime?

Vi lasciamo con questo dubbio...